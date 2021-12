Auch in der zweiten Hälfte gingen die Wolfsburger wieder durch ein schnelles Konter-Tor in Führung. Lukebakio zündete den Turbo, zog an der Außenlinie entlang, tanzte dann gekonnt seinen Gegenspieler Louis Schaub aus und legte auf den heranstürmenden Wout Weghorst, der den Ball aus zwei Metern über die Linie schob. Mit einem Dreifach-Wechsel bewies Köln-Trainer Steffen Baumgart dann ein glückliches Händchen. Der frisch eingewechselte Kingsley Schindler legte die Kugel am Fünfer quer, wo der ebenfalls eingewechselte Mark Uth mit der Brust den Ball über die Linie drückte. Der erneute Ausgleich! Und es kam noch dicker für Wolfsburg. In der 89. Minute gelang Modeste der Lucky Punch für die Domstädter. Eine abgefälschte Flanke von Schindler konnte der Kölner Stürmer per Kopf gekonnt ins lange Eck drücken. Spiel gedreht!