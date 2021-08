VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0

In Wolfsburg starteten beide Mannschaften vor rund 12.000 Zuschauer*innen mit energischem Gegen-Pressing in die Partie. Dadurch blieben Torschüsse in der ersten Halbzeit rar. Kurz vor der Pause ergaben sich zwei gute Chancen für Leipzig. Zunächst köpfelte André Silva an den Kopf von Torhüter Koen Casteels, den Nachschuss setzte Mohamed Simakan über die Latte.