VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0:2

Vor 10.251 Zuschauer*innen dominierten die Freiburger von Beginn an das Spielgeschehen. Die Wolfsburger wirkten drei Tage nach der 1:3-Niederlage in der Champions League bei RB Salzburg verunsichert. Der Freiburger Führungstreffer in der 27. Minute bahnte sich daher an: Nach einem scharf getretenen Freistoß von Grifo konnte Lienhart VfL-Keeper Casteels im zweiten Abschluss aus kurzer Distanz überwinden. Das Schiedsrichter-Gespann entschied zunächst auf Abseits, aber nach VAR-Einsatz zählte der Treffer doch.