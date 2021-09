Die Wölfe fanden besser ins Spiel und kreierten früh Chancen. Nach einer knappen Viertelstunde köpfte Wout Weghorst den Ball nach einer Ecke an die Querlatte. Die Eintracht konnte sich glücklich schätzen, nicht früh in Rückstand geraten zu sein. Speziell der Niederländer vergab zahlreiche Chancen. Die SGE ließ sich offensiv etwas mehr Zeit, schlug dann aber umso effektiver zu: In der 38. Minute spielte Filip Kostic den Ball am Sechszehner quer auf Sam Lammers, der den Ball in der linken Ecke versenkte. Die Führung für die Gäste noch vor der Pause!