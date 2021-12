VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:2

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden aus der Champions League unter der Woche wollte der VfL Wolfsburg in der Bundesliga gegen Stuttgart dynamischer auftreten. Dies gelang dem Gastgeber zu Beginn jedoch nicht wirklich, Wolfsburg operierte viel mit langen Bällen. Den gepflegteren Fußball zeigten die Gäste aus Stuttgart. Exemplarisch hierfür war der Führungstreffer der Stuttgarter. Über mehrere Stationen lief der Ball rund um und durch den Strafraum der Gastgeber, ohne dass ein Wolfsburger entscheidend eingreifen konnte. Am Ende folgte ein Gewaltschuss von Mavropanos in den Winkel zum 1:0 (25.). Der Innenverteidiger beschenkte sich damit selbst zu seinem 24. Geburtstag. Der VfB beließ es jedoch nicht dabei, griff weiter früh an und agierte diszipliniert. Maximilian Arnold hatte in der 28. Minute die Chance zum Ausgleich: Sein Freistoß durch die Mauer aus zentraler Position nahe dem Tor konnte VfB-Keeper Florian Müller aber entschärfen. Aus dem Spiel heraus fiel der Wolfsburger Offensive nicht viel ein.