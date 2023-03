Bayern macht die Liga wieder spannend

Bayern hatte in der 12. Minute die erste Chance: Franziska Kett setzte sich im Sechzehner durch und schloss mit links ab, ihr Schuss klatschte jedoch an den rechten Pfosten und wieder zurück ins Spielfeld. In der 40. Minute war Schüller eigentlich alleine durch, doch wurde im letzten Moment mit einer sehenswerten Grätsche an der Großchance gehindert. Besser machte es die FCB-Angreiferin eine Minute später: Klara Bühl legte den Ball in den Rückraum, wo sowohl Kett als auch Schüller völlig alleine warteten. Kett traf die Kugel nicht, doch Schüller war zur Stelle und erzielte dank der Mithilfe des Innenpfostens die 1:0-Führung für die Bayern (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam die eingewechselte Karolina Lea Vilhjalmsdottir aus der Drehung zum Abschluss, verpasste aber den schnellen Doppelschlag der Münchnerinnen um Millimeter (45.).