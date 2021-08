Werder Bremen - Hansa Rostock 3:0

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel noch chaotischer. Nach einer guten Minute verpasste Ducksch freistehend das lange Eck (47.), wenig später schoss er den Ball von der Unterkante der Latte nur zu gefühlt 99 Prozent über die Torlinie - das musste auch der VAR bestätigen (50.) Der Video-Assistent überprüfte wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung auch Duckschs 2:0 in Minute 53 - das schließlich zählte. So war der Neuzugang, der für Niclas Füllkrug in der Startelf stand, der gefeierte Mann. Der 27-Jährige war erst kürzlich von Hannover 96 an die Weser gewechselt und hatte am ersten Spieltag noch für die Niedersachsen in Bremen getroffen.