Werder Bremen - Hamburger SV 0:2

Mit dem ersten Derby-Sieg seit mehr als fünf Jahren hat sich der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga endgültig zurückgemeldet und den Höhenflug des Nord-Rivalen Werder Bremen erst einmal gestoppt. Der HSV gewann das Duell im Bremer Stadion mit 2:0 (2:0) und zog in der Tabelle an Werder vorbei.