Aufstieg perfekt: Bremen wieder erstklassig

In der Folge nutzte Werder Regensburgs fehlendes Abschlussglück eiskalt aus: Nach einem Einwurf steckte Schmid den Ball in den Fünfmeterraum durch, Regensburgs Tormann Alexander Weidinger hielt mit dem Knie noch dagegen, dabei wurde der Ball allerdings genau auf Ducksch abgefälscht, der nur noch über die Linie einschieben musste (51.). Anschließend schien Bremen wie angestachelt, um den letzten Heimsieg der Saison nicht mehr unnötig zu gefährden. Vor allem in Standard-Situationen wurden sie torgefährlich. Niklas Schmidts Distanzschuss rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei (67.) und Leonardo Bittencourt traf nach einem Konter nur links ans Aluminium (69). Durch den Sieg steigt Werder Bremen nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit wieder in die Bundesliga auf.