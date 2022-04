Werder strauchelt gegen Sandhausen

Werder Bremen hat zuhause einen Punkt an den SV Sandhausen abgeben müssen. Der Punktgewinn reicht zwar für die Tabellenführung in der 2. Bundesliga, der direkte Aufstieg in die höchste Spielklasse Deutschlands verliert aber nicht an Spannung. Für Sandhausen, zunächst in Führung liegend, war das 1:1-Remis hingegen wichtig im Abstiegskampf. Pascal Testroet traf für den SC, ehe Marvin Ducksch für Bremen den Ausgleich schoss.