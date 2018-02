BVB holt glücklichen Dreier in Köln

Schürrle machte in der 84. Minute den wichtigen Dreier perfekt. Der Belgier Batshuayi hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht (35./62.), aber Simon Zoller (60.) und Jorge Meré (69.) mit seinem ersten Torschuss in der Fußball-Bundesliga konnten zunächst ausgleichen. "Ich habe schon öfter eine schwere Situation in meiner Karriere gehabt. Das bringt einen immer weiter. Der Sieg ist für die Mannschaft extrem wichtig und tut gut", sagte Schürrle bei Eurosport und Batshuayi äußerte: "Ich bin sehr glücklich. Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben." FC-Kapitän Jonas Hector war dagegen enttäuscht: "Wir waren auf Augenhöhe, haben aber nichts in der Hand."