Für Tedesco sind die schwachen Ergebnisse der vorigen Wochen – Ausnahme der 2:0-Sieg in Stuttgart sowie das jüngste 1:0 am Mittwoch im Pokal gegen Wolfsburg – kein Grund, vor den Bayern ehrfürchtig in die Knie zu gehen. „Wir wollen auch da eine gute Leistung zeigen und gewinnen“, sagt der 32-Jährige. Er meint das weder frech noch ist er so realitätsfern, sondern verfügt einfach über ein gesundes Selbstbewusstsein. Ein guter Ansatz, um den Besten zu begegnen.