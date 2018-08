Von den Absagen profitiert vor allem die iberische Halbinsel. Viele Vereine wählen als neue Destination Spanien, RB Leipzig und Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart schlagen ihre Zelte in Lagos in Portugal auf. Darmststadt 98 reist in dieser Saison in die Nähe von Alicante. "Es ist selbstredend, dass die Türkei ausfällt", sagte Sportchef Holger Fach, bedauerte dies aber auch: "So optimal wie in der Türkei wird es nicht mehr sein, weil es in Europa keinen Ort gibt, wo 50 Mannschaften sind, wo man immer spielen kann. Wo man den nächsten und auch übernächsten Gegner aus der Bundesliga sehen kann. Das ist eben der Preis der politischen Situation."