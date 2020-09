Die ergibt sich durch Reus’ Muskelverletzung nun unfreiwillig. Mindestens vier Wochen wird der Spielmacher fehlen und die teils heftige Kontroverse einiger Anhänger in den sozialen Medien im realen Leben entscheiden: Nämlich ob der Ausfall ihrer Nummer elf ein Riesenhandicap ist oder sogar eine Chance, weil Mitspieler mit besserer Formkurve heller glänzen können. In jedem Fall kommt die Suche nach einem alternativen Antrieb für den BVB zum denkbar heikelsten Zeitpunkt. In der Liga droht dem selbsternannten Titelanwärter bei anstehenden Gegnern wie Leverkusen, Frankfurt oder Gladbach früh die Puste auszugehen. In der Champions League sind die weiter wackeligen Dortmunder gegen die Startruppe von Paris Saint-Germain ohnehin nur Außenseiter.



Dass Mario Götze durch den Reus-Ausfall profitiert und den neuen BVB-Hoffnungsträger Erling Haaland im Sturm mit Vorlagen füttert, ist eher unwahrscheinlich. Götze hat nach wie vor einen schweren Stand bei Trainer Favre. Stattdessen dürfte Julian Brandt in der Schaltzentrale noch weiter nach vorne und stärker in den Fokus rücken. Keine leichte Aufgabe für den 23-Jährigen, zumal er bei der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte gegen die Kulisse anspielt. Rund um Leverkusen knabbern sie immer noch an seinem Wechsel nach Westfalen.