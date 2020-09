Selbst in die Nationalelf nahm Brandt den Durchhänger mit. Gegen „Fußballzwerg“ Estland kassierte er vom „kicker“ die Note 5,5. Ein Lichtblick: zwei Tor-Assists in der Champions League bei Slavia Prag. Von 18 Scorerpunkten aus Bayer-Zeiten ist er aber weit entfernt. Das liegt auch daran, dass Trainer Lucien Favre nicht die richtige Position für seine Nummer 19 findet. Als Linksaußen fühlt sich Brandt nicht mehr so wohl. Die Lieblingsposition im Zentrum ist von Marco Reus besetzt, daneben kein Platz. Jedenfalls nicht, solange der immer stärker in die Kritik geratende Favre selbst gegen klar schwächere Gegner an der defensiven Doppelsechs im Mittelfeld festhält.



Favres Wunschspieler Thorgan Hazard befindet sich nach mauem Beginn immerhin im Aufwärtstrend. In den jüngsten vier Liga-Partien gelang dem Belgier je eine Torvorlage. Gegen seine früheren Kollegen aus Gladbach zeigte er seine beste Leistung in Schwarz-Gelb, sein Debüt-Treffer fiel dem diskutablen Eingreifen des Video-Schiedsrichters zum Opfer. Insgesamt aber hält sich Hazards Offensiveinfluss in Grenzen. Auf spektakuläre Dribblings und Flanken - die erhofften Wow-Effekte - warten die Fans bislang vergeblich.