Tönnies pausiert – und bleibt auf Bewährung

Es ist ein fauler Kompromiss, nachdem Tönnies in den Verdacht des Rassismus gekommen war. Beim Tag des Handwerks am vorigen Donnerstag in Paderborn hatte der 63-Jährige vor 2.000 Branchenvertretern eine Rede zum Thema "Unternehmertum mit Verantwortung – Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung" gehalten. Dabei empfahl Tönnies die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika laut der Zeitung "Neue Westfälische" mit den Worten: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."