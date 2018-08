Champagner-Charlie - Meister des Marketings

Star-Trainer auf Kurzwahl im Handy - nicht die schlechteste Voraussetzung, um Fußball in die Welt zu tragen. Zum International Champions Cup (ICC) etwa, der in der Nacht auf Samstag zu seiner sechsten Auflage startet, wenn Borussia Dortmund im Soldier Field von Chicago auf Englands Meister Manchester City trifft. Mit inzwischen 27 Spielen auf drei Kontinenten, davon diesmal 17 in den USA, sieben in Europa und drei in Singapur, hat sich der Champions Cup im Fußballkalender etabliert. Ambitionierte Großklubs verquicken hier ihre Saisonvorbereitung mit den wirtschaftlichen Zwängen des internationalen Marketings.