BVB in Prag in der Bringschuld - Leipzig empfängt Lyon

Schalke war auf keinen Fall ein Knacks für uns. Emil Forsberg

Während die Borussia ihren Toptorjäger also ersetzen muss, kann Leipzig auf Offensivstar Werner zählen. Dieser markierte in seiner kurzen Champions-League-Karriere schon fünf Tore in sieben Spielen. Schlecht für die Sachsen vor dem Heimspiel gegen Lyon: Alle Treffer fielen bei Auswärtsspielen, zuletzt zwei beim 2:1 in Lissabon. Während der Stürmer in der Fremde mehr Räume bekommt und seine Geschwindigkeit ausspielen kann, tut er sich bei Heimspielen eher schwer. Deshalb hat Julian Nagelsmann an Werners Stil gefeilt. "Seine größte Qualität ist sein Tempo. Wenn er zu viel an der letzten Linie steht, kann er nicht beschleunigen", erklärte der RB-Trainer.