Liverpool - 5:0-Sieg als Hypothek

90 Fazit:

Der FC Barcelona gewinnt ein enttäuschendes Viertelfinalhinspiel der UEFA Champions League beim Manchester United FC mit 1:0 und legt damit eine gute Grundlage, erstmals seit vier Jahren in die Vorschlussrunde einzuziehen. Nach ihrem auf einem von Suárez erzwungenen Shaw-Eigentor (12.) basierenden 1:0-Vorsprung, den sie trotz eines deutlichen Leistungsabfalls in die Pause genommen hatten, gelang es den Katalanen auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit nicht, Kontrolle auszuüben, da sie sich weiterhin viele ungenaue Aufbaupässe erlaubten und im defensiven Felddrittel immer wieder in Bedrängnis gerieten. United konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen, präsentierte sich in Sachen Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft nicht auf der Höhe. Nach einer guten Stunde wurde die Mannschaft von Ernesto Valverde aktiver und sorgte mit längeren Ballbesitzphasen für deutlich mehr Ruhe im Old Trafford. In Sachen nennenswerter Abschlüsse sprangen für den spanischen Vertreter ein Suárez-Schuss an das rechte Außennetz (65.) und ein flacher, abgefälschter Messi-Freistoß, den De Gea entschärfte (83.) heraus. Das Solskjær-Team war in der Schlussphase nicht dazu bereit, größere Risiken einzugehen, um die Wahrscheinlichkeit des Ausgleichstors zu erzielen. Es traut sich nach der Aufholjagd in Paris sicherlich zu, auch in Katalonien für Furore zu sorgen, auch wenn sich Barça vor eigenem Publikum wohl nicht noch einmal so nachlässig präsentieren dürfte. Vor dem Rückspiel am nächsten Dienstag im Camp Nou empfängt der Manchester United FC in der Premier League den West Ham United FC; für den FC Barcelona steht eine Auswärtspartie bei der SD Huesca an. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Ernesto Valverde dreht ein letztes Mal an der Uhr. Die angezeigte Extrazeit ist schon um.

90 Einwechslung bei FC Barcelona -> Carles Aleñá

90 Auswechslung bei FC Barcelona -> Busquets

90 Spielende

90 Barcelona lässt die Red Devils gar nicht mehr an den Ball kommen - eine Minute der Nachspielzeit ist bereits verstrichen.

90 Gelbe Karte für Jurgen Ekkelenkamp (AFC Ajax)

Nach der Ecke von Ajax setzt Juventus zu einem finalen Konter an. Jurgen Ekkelenkamp reißt sicherheitshalber Cristiano Ronaldo zu Boden. Diese Gelbe Karte war ein Dienst für die Ajax-Mannschaft, dass der 19-Jährige dafür verwarnt werden muss, ist aber auch klar.

90 Massimiliano Allegri scheint mit dem Unentschieden zufrieden zu sein und nimmt Zeit von der Uhr: Sami Khedira kommt für Federico Bernardeschi in den letzten Sekunden in die Partie.

90 Einwechslung bei Juventus -> Sami Khedira

90 Auswechslung bei Juventus -> Federico Bernardeschi

90 Fast die Führung für Ajax - durch ein Eigentor! Ziyech passt zu Tadić, der am Elfmeterpunkt aus dem Stand abzieht. Rugani wird angeschossen, Szczęsny ist schon nach links unterwegs, der Ball geht aber rechts am Tor vorbei.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

180 Sekunden soll der Nachschlag im Old Trafford betragen.

88 Andreas Pereira und Young schlagen zwar weitere der raren guten Flanken in den Gästestrafraum, doch Piqué und Co. ist über den Luftweg nicht beizukommen.

90 Gelingt einem Team noch der Lucky Punch? Die Hälfte der Nachspielzeit ist abgelaufen.

90 João Cancelo hat auf der rechten Seite wieder Platz und flankt scharf in die Mitte, wo Cristiano Ronaldo lauert. Onana taucht aber ab und kann die Flanke abfangen.

90 Drei Minuten zeigt der Vierte Offizielle Tasos Sidiropoulos an Nachspielzeit an.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 João Cancelo flankt von der rechten Seite in den Strafraum, Onana hat den Ball erst im Nachfassen, hält ihn dann aber fest.

86 Gelbe Karte für Chris Smalling (Manchester United)

Smalling greift Suárez im Luftduell mit der linken Hand auf dessen linke Schulter. Der Uruguayer täuscht einen Schlag vor. Darauf fällt der Unparteiische hinein und verwarnt den United-Akteur.

85 Einwechslung bei Manchester United -> Andreas Pereira

85 Auswechslung bei Manchester United -> Marcus Rashford

84 Kann United für eine späte Drangphase sorgen? Aus Heimsicht geht seit der Stundenmarke nur noch wenig im Vorwärtsgang; eine echte Ausgleichschance hat es nach der Pause bisher nicht gegeben.

87 Rächt es sich jetzt, dass Ajax so lange Powerplay gespielt hat? Juventus ist immer mal für ein spätes Tor gut, das hat spätestens Douglas Costa eben unter Beweis gestellt.

85 Douglas Costa trifft den Pfosten! Juventus kommt fünf Minuten vor dem Ende zu seiner ersten Torchance im zweiten Durchgang und geht fast erneut in Führung! Douglas Costa schüttelt Joël Veltman ab und zieht wuchtig mit dem linken Vollspann ab. André Onana kann nur noch dem Ball hinterherschauen. Das Leder klatscht an den Pfosten und springt von dort zurück ins Spiel.

83 ... Messi erhöht beinahe auf 0:2! Seine flache Ausführung rutscht unten durch die Mauer und wird von Busquets von der halbrechten auf die halblinken Ecke abgefälscht. De Gea kann die Richtung noch ändern und hält den Ball fest.

82 Pogba steigt Semedo knapp vor der halbrechten Strafraumkante auf den rechten Fuß...

84 Gelbe Karte für Miralem Pjanić (Juventus)

Miralem Pjanić klammert gegen David Neres und wird von Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande verwarnt.

83 Was wäre das für eine Geschichte geworden, Ekkelenkamp hat die Führung auf dem Fuß! Ziyech passt zu Tadić, der das Leder erneut kontrolliert und weiterpasst zu Ekkelenkamp. Der Chamnpions-League-Debütant schießt aus rund zwölf Metern aufs Tor, aber Szczęsny ist hellwach und kann den Ball reaktionsschnell zur Seite abwehren.

80 Rashford gibt eine der wenigen präzisen Hereingaben nach innen, flankt von links mit viel Effet vor den langen Pfosten. Vor dem lauernden Lingard klärt Lenglet in höchster Not per Kopf.

82 Ajax gönnt sich eine Verschnaufpause und lässt Juventus kommen. Bisher wissen die Italiener das aber noch nicht zu nutzen.

79 Nach Anspiel von Messi hat Sergi Roberto auf der rechten Strafraumseite sehr viel Platz. Er geht seine Optionen viel zu lange durch; sein Versuch eines Rückpasses zum Argentinier ist leicht auszurechnen und wird von Lindelöf abgefangen.

80 Douglas Costa setzt sich auf der linken Seite durch und hält den Ball mit viel Tempo im Spiel. Seine Flanke geht dann aber genau aufs Tor und ist halb Flanke, halb Schuss. Damit hat Onana gar keine Probleme, der Kameruner, der bei Barcelona ausgebildet wurde, fängt das Leder sicher.

76 Gelbe Karte für Jesse Lingard (Manchester United)

Das eingewechselte Eigengewächs begeht im Mittelfeld gegen Vidal ein Allerweltsfoul. Bei Referee Rocchi sind die Gelben Karten gerade ziemlich locker.

75 Mit Lingard bringt Solskjær einen weiteren frischen Mann für den Angriff. Mit Dalot nimmt er den Spieler herunter, der kurz vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuß hatte.

77 Knapp eine Viertelstunde ist noch zu spielen, Ajax ist der Führung optisch näher als Turin. Dass das aber nichts zu heißen hat, hat das 1:0 in der ersten Hälfte gezeigt.

75 Paulo Dybala ersetzt Blaise Matuidi, der vom Platz humpelt und sich offenbar verletzt hat. Auch Ajax wechselt und Erik ten Hags Tausch kommt überraschend: Für Routinier Lasse Schöne kommt mit dem zentralen Mittelfeldspieler Jurgen Ekkelenkamp ein 19-Jähriger in die Partie, der in dieser Saison erst 17 Minuten in der Eredivisie absolviert hat und sonst im Jugendteam beziehungsweise in der zweiten Mannschaft der Amsterdamer zum Einsatz kommt.

74 Einwechslung bei Manchester United -> Jesse Lingard

74 Auswechslung bei Manchester United -> Diogo Dalot

73 United bekommt mehr Gegenwehr im Mittelfeld und kommt damit nicht gut zurecht. Barcelona sorgt für ausgeglichene Verhältnisse, schiebt den Schwerpunkt des Geschehens in die mittleren Rasenregionen und ist natürlich immer in der Lage, ein Tor zu erzielen.

75 Einwechslung bei AFC Ajax -> Jurgen Ekkelenkamp

75 Auswechslung bei AFC Ajax -> Lasse Schöne

75 Einwechslung bei Juventus -> Paulo Dybala

75 Auswechslung bei Juventus -> Blaise Matuidi

73 Mit Paulo Dybala macht sich eine weitere Offensivkraft bei Juventus bereit. Massimiliano Allegri gefällt offenbar nicht, was seine Mannschaft in diesem zweiten Durchgang im Sturm anbietet. Der Chancenzettel ist auf Seiten Turins seit Wiederanpfiff noch leer.

71 Gelbe Karte für Arturo Vidal (FC Barcelona)

Vidal kommt im linken Mittelfeld zu spät gegen Fred und macht keine Anstalten, zurückzuziehen. Er trifft den Brasilianer nicht wirklich hart, doch die fehlende Rücksicht veranlasst den Unparteiischen dazu, den Chilenen zu verwarnen.

70 ... Rashford führt erneut mit dem rechten Spann aus. Wegen starker Rücklage rauscht das Leder meterweit über ter Stegens Kasten.

69 Vidal bringt Pogba im defensiven Zentrum gut zehn Meter vor dem Sechzehner zu Fall und verursacht einen Freistoß in gefährlicher Lage...

72 Klasse Spielzug von Ajax: Tadić chippt den Ball über die Abwehr. Van de Beek rauscht heran, verpasst aber knapp und kommt nicht mehr an das Leder.

69 Der wirkungslose Lukaku verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Erster Joker auf Seiten der Hausherren ist der wendige Martial.

71 Gelbe Karte für Lasse Schöne (AFC Ajax)

Lasse Schöne unterbindet einen Turiner Konter mit einer rustikalen Grätsche gegen Federico Bernardeschi. Das hat Gelb zur Folge.

68 Einwechslung bei Manchester United -> Anthony Martial

68 Auswechslung bei Manchester United -> Romelu Lukaku

67 Ernesto Valverde nimmt einen Doppelwechsel vor: Coutinho und Arthur werden durch Vidal und Sergi Roberto ersetzt.

68 Juventus kann sich etwas befreien und das Spiel in Ajax Hälfte verlagern. Gefahr erzeugen die Turiner aber keine.

66 Einwechslung bei FC Barcelona -> Sergi Roberto

66 Auswechslung bei FC Barcelona -> Arthur

65 Einwechslung bei FC Barcelona -> Arturo Vidal

65 Auswechslung bei FC Barcelona -> Coutinho

65 Suárez an das Außennetz! Semedo spielt am rechten Strafraumeck steil auf den Uruguayer durch. Der zieht aus vollem Lauf, gut 13 Metern und spitzem Winkel in Richtung kurzer Ecke ab. Er verfehlt das Aluminium um gut einen halben Meter.

66 Ajax bleibt dran! Van de Beek zieht von der rechten Seite ab und de Jong müsste in der Mitte nur noch die Fußspitze reinhalten, um die Führung zu erzielen. Stattdessen ist der 21-Jährige zu überrascht und kommt zu spät. Szczęsny kann den nicht sonderlich druckvollen Schuss von van de Beek entschärfen.

64 Erstmals nach der Pause drückt Barcelona die Hausherren an den Strafraum und tastet die Abwehrkette wie in der ersten Viertelstunde des Abends nach Lücken ab. Es wird gerade wieder deutlich ruhiger im Old Trafford.

65 Für Ziyech ist es aktuell zum Verzweifeln: Jetzt bekommt der Marokkaner, der in der Liga in 24 Spielen 15 Tore und 13 Vorlagen erzielt hat, den Ball von Tadić vorgelegt, aber Ziyech wartet zu lange. Sein Schuss wird vom herangrätschenden Alex Sandro abgefangen.

61 Die Solskjær-Truppe bleibt das bessere Team, ohne gegen den Spitzenreiter der Primera División ein wirklich tolles Spiel zu machen. In den gegnerischen Strafraum schafft sie es vornehmlich über hohe Young-Hereingaben von rechts; in Sachen Lufthoheit haben Piqué und Co. aber die geringsten Probleme.

64 Schöne schießt aus der Distanz, der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Die tritt der Däne von der rechten Seite selbst und findet in der Mitte den Kopf von David Neres, der aber nicht genug Druck hinter den Ball bekommt. Szczęsny packt sicher zu und hält die Kugel fest.

62 Van de Beek legt ab zu Ziyech, der an der rechten Strafraumkante viel Platz hat. Allerdings rutscht dem 26-Jährigen der Ball komplett vom Fuß und geht sogar noch neben die Eckfahne ins Seitenaus.

60 Erster Wechsel der Partie: Ein ehemaliger Bundesligaprofi geht, ein anderer kommt: Für den früheren Wolfsburger und Münchener Mario Mandžukić, der heute blass blieb, ist nun Douglas Costa dabei, der mit den Bayern zweimal Deutscher Meister und einmal Pokalsieger wurde und im Sommer für 40 Millionen von der Isar nach Piemont wechselte. In der Champions League ist der Brasilianer in dieser Saison noch ohne Torbeteiligung.

58 Fred zieht aus zentralen 21 Metern mit dem linken Spann ab, nachdem sich das Valverde-Team den nächsten Fehlpass im Aufbau geleistet hat. Piqué stellt sich dem Schuss in den Weg und erspart ter Stegen damit die Arbeit.

60 Einwechslung bei Juventus -> Douglas Costa

60 Auswechslung bei Juventus -> Mario Mandžukić

59 Es ist das Spiel, das so schon in der ersten Hälfte geboten wurde. Ajax sucht die Lücke und setzt Juventus immer wieder unter Druck. Turin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigt ruhig.

56 Barcelona bleibt es weiterhin verwehrt, die Hektik aus dem Spiel zu halten, die zweifellos den Red Devils in die Karten spielt. Der Gast schafft es kaum noch sauber über die Mittellinie. Zu diesem Zeitpunkt verhindert nur die fehlende Torgefahr der Hausherren den Ausgleich.

57 Dušan Tadić bekommt den Ball im Strafraum, dribbelt sich aber gegen Leonardo Bonucci und Daniele Rugani fest und verliert das Leder.

55 Gelbe Karte für Frenkie de Jong (AFC Ajax)

Frenkie de Jong verleirt den Ball und unterbindet den anschließenden Konter, indem er Rodrigo Bentancur zu Boden reißt. Für das taktische Foul gibt es die Gelbe Karte.

53 Nach einem Freistoß von der linken Seite grätschen Bentancur und Cristiano Ronaldo am Ball vorbei. Sofort bildet sich um Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande eine Traube von Juventus-Spielern, die einen Elfmeter fordern. In der Tat: Tagliafico hatte seine Arme an Bentancur. Allerdings findet der Spanier diesen Kontakt nicht elfmeterwürdig. Das ist nachvollziehbar, ein Strafstoß wäre aber auch keine Fehlentscheidung gewesen.

53 Rashford verzieht! Ter Stegen faustet eine Young-Flanke an der mittigen Fünferkante direkt vor die Füße des Achtelfinalhelden. Der will unbedrängt aus zentralen zwölf Metern direkt per Seitfallzieher abnehmen, doch anstatt mit dem Spann trifft er die Kugel mit dem Schienbein und befördert die Kugel klar rechts vorbei.

50 ... der MUFC-Kapitän flankt mit viel Effet weit vor den kurzen Pfosten. Lindelöf kommt angelaufen, unterläuft das Spielgerät allerdings deutlich.

51 Die Amsterdamer Arena steht Kopf, denn der Ball liegt im Tor! Allerdings stand David Neres beim Pass von Tadić einen halben Meter im Abseits und wird zurückgepfiffen.

49 Young holt über rechts gegen Alba einen Eckball heraus...

50 Die Johan Cruijff ArenA ist voll da, die Zuschauer stehen und peitschen ihr Tema nach vorne. Und die Rot-Weißen haben richtig Lust auf Offensive, das ist ihnen anzumerken.

48 Weder Ole Gunnar Solskjær noch Ernesto Valverde haben in der Halbzeit personelle Änderungen vorgenommen. Mit Mata, Lingard, Andreas Pereira und Martial hat der norwegische Heimcoach noch vier offensive Alternativen in der Hinterhand.

48 Fast dreht Ajax das Spiel! Nicolás Tagliafico zieht von der Strafraumgrenze aus ab und trifft nur das Außennetz. Allerdings wäre Wojciech Szczęsny wohl auf dem Posten gewesen.

46 Weiter geht's mit Hinspielhalbzeit zwei! Der FC Barcelona ist im Old Trafford weit davon entfernt, über den Dingen zu stehen, obwohl die Anfangsphase aus Gästesicht sehr erfreulich verlief. Nach etwa 20 Minuten hat der Favorit seine Passwege nicht mehr zuverlässig bespielt und schien mental nicht immer ganz auf der Höhe zu ein. Sollte sich das nach dem Seitenwechsel fortsetzen, hat United noch eine gute Chance, zumindest mit einem ausgeglichenen Ergebnis nach Katalonien zu reisen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Tooor für AFC Ajax, 1:1 durch David Neres

Was für ein Auftakt in diese zweite Halbzeit! David Neres schießt Ajax 31 Sekunden nach Wiederanpfiff zum Ausgleich! Vorausgeht ein Fehler von dem Mann, der die Führung eingeleitet hat: João Cancelo. Dem Portugiesen verspringt der Ball, den er nach einer Flanke von Daley Blind aus der Luft pflücken wollte. David Neres ist sofort zur Stelle, schnappt sich die Kugel und sprintet in den Strafraum. Dort schlenzt er den Ball mit rechts in den rechten oberen Torwinkel.

46 Weiter geht's in Amsterdam, Dušan Tadić hat für die Hausherren angestoßen. Gewechselt wurde zur Pause noch nicht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Barcelona führt zur Pause des CL-Viertelfinalhinspiels beim Manchester United FC mit 1:0. Die Katalanen begannen mit einer sehr hohen Ballbesitzquote und schnappten sich mit ihrem ersten Vorstoß in den gegnerischen Strafraum den Führungstreffer: Nach butterweicher Messi-Flanke vor den rechten Pfosten wurde Suárez‘ Kopfball von Shaw aus kurzer Distanz in den eigenen Kasten verlängert (12.). In der unmittelbaren Phase danach hielt die Valverde-Truppe ihre Dominanz, verlor dann aber schnell ihre Passpräzision und ließ die zunächst zaghaft auftretenden Red Devils ins Spiel kommen. Abgesehen von ein paar Schüssen aus der zweiten Reihe sowie einem engen Strafraumduell zwischen Piqué und McTominay (29.), das auch zu einem Strafstoß hätten führen können, brachte das Solskjær-Team ter Stegens Kasten aber zunächst nicht Bedrängnis. Nachdem Coutinho auf der Gegenseite aus heiterem Himmel am hervorragend parierenden De Gea gescheitert war (37.), hatte Dalot für United eine große Gelegenheit zum Ausgleich, doch sein unbedrängter Kopfball aus fünf Metern war eine schlechte Mischung aus Abschluss und Vorlage und verpasste das Gästetor deutlich. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nach Hackenanspiel von Coutinho zieht Suárez aus halblinken 14 Metern etwas überhastet und eigensinnig mit links ab. Das Spielgerät rauscht weit rechts am Ziel vorbei.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Tooor für Juventus, 0:1 durch Cristiano Ronaldo

Auf einmal führen die Gäste! Cristiano Ronaldo erzielt seinen 125 Treffer in der Champions League und leitet die Chance selbst ein, indem er im Mittelfeld den Ball zu João Cancelo passt. Die portugiesische Co-Produktion führt zum Erfolg: Der Rechtsverteidiger flankt in den Strafraum, wo sich niemand für Cristiano Ronaldo zuständig fühlt. Aus sechs Metern köpft CR7 trocken ins linke Toreck ein. 1:0 für Juventus!

43 Alba erarbeitet auf links gegen Young einen Eckball für den Gast. Nach kurzer Ausführung setzt sich der Gast nach langer Zeit mal wieder in der gegnerischen Hälfte fest.

42 Lasse Schöne schießt einen Freistoß aus 23 Metern deutlich neben das Tor. Da hätte der Däne mehr raus machen können.

40 Dalots Kopfball aus bester Lage ist katastrophal! Nach Rashfords Flanke vom rechten Strafraumeck irrt ter Stegen durch seinen Fünfmeterraum und verpasst den Ball. Dalot produziert gut fünf Meter vor dem linken Pfosten einen Stoß mit der Stirn, der wohl als Vorlage für Lukaku gedacht war. Statt auf den halbleeren Kasten fliegt die Kugel parallel zur Torlinie und damit in Richtung Seitenaus.

41 Gelbe Karte für Nicolás Tagliafico (AFC Ajax)

Es gibt die erste Gelbe Karte der Partie und das ist eine mit Folgen: Nicolás Tagliafico kommt gegen Rodrigo Bentancur viel zu spät und sieht Gelb. Damit wird er in Turin gesperrt fehlen.

40 Ziyech verunglückt eine Flanke total: Tagliafico ist schon wieder vorne unterwegs, aber der Marokkaner flankt ins Toraus.

37 Bernadeschi schießt aus fünf Metern vorbei! Der Italiener ist der auffälligste Spieler bei Turin und hat das wichtige Auswärtstor auf dem Fuß. Cristiano Ronaldo legt eine Flanke per Kopf an den Fünfmeterraum ab, dort dreht sich Bernadeschi um die eigene Achse und schießt. De Ligt ist noch leicht am Ball, der knapp neben dem linken Pfosten ins Außennetz einschlägt. Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande entscheidet dennoch auf Abstoß.

37 Coutinho mit der Riesenchance zum 0:2! Suárez legt nach Querschläger von Lindelöf an der Strafraumkante für den Brasilianer ab, der sich mit einem wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann probiert. De Gea zeigt einen großartigen Reflex und pariert mit dem linken Fuß.

36 Tagliafico verpasst knapp! Van de Beek flankt von der rechten Seite an den langen Pfosten, wo sich Tagliafico in den Rücken der Abwehr geschlichen hat und herangrätscht. Das Leder verpasst der Argentinier aber um einige Zentimeter.

36 Die Mannschaften reiben sich gerade im Mittelfeld aneinander auf. Härtere Zweikämpfe haben zugenommen; mangels spielerischer Qualität sehen die Zuschauer im Old Trafford gerade keine Partie auf CL-Viertelfinalniveau.

34 Jetzt trifft Ziyech die falsche Entscheidung: Der Marokkaner wird bekommt den Ball von van de Beek und zieht aus der Distanz ab, der Schuss geht aber weit vorbei. Van de Beek war unterdessen durchgestartet und hätte auf der linken Seite Platz gehabt.

33 Messi ist zurück auf dem Rasen.

32 Jvue ist aufgewacht: Cristiano Ronaldo spielt zu Bentancur, der aus der Distanz abzieht, aber deutlich drüber schießt.

32 Nach gut 80-sekündiger Unterbrechung geht's weiter - vorerst ohne den argentinischen Superstar.

30 Die Ecke im Anschluss bringt nur eine erneute Ecke ein. Die kommt von der rechten Seite getreten und landet auf dem rechten Vollspann von Cristiano Ronaldo. Der Portugiese kann den Schuss aber nicht platzieren und die Kugel geht rund drei Meter am rechten Pfosten vorbei.

30 Messi hat nach einem Luftduell mit Smalling eine blutende Wunde auf der Nase und muss auf dem Feld behandelt werden.

29 Fast wäre es soweit gewesen, denn Bernadeschi wird von Pjanić auf die Reise geschickt. Der Italiener startet durch in Richtung Strafraum, aber de Jong geht volles Risiko und grätscht in den Ball. So lenkt der 21-Jährige, der im Sommer nach Barcelona wechselt, das Leder ins Aus.

29 War das ein strafstoßwürdiger Kontakt im Strafraum der Katalanen? McTominay legt sich die Kugel auf links rechts an Piqué vorbei und wird dann vom Verteidiger am linken Fuß getroffen. Der Video-Assistent greift allerdings nicht ein.

28 Lenglet geht am eigenen Sechzehner etwas zu ambitioniert in einen Dribbling gegen Lukaku und Pogba und lässt sich die Kugel tatsächlich abnehmen. Youngs Versuch eines Steilpasses wird daraufhin aber von Busquets abgefangen.

27 Drei richtig gute Chancen konnte Ajax somit schon verbuchen. Im eigenen Strafraum war dagegen bis auf den Abschluss von Bernadeschi noch nicht viel los. Allerdings unterscheidet das beide Teams auch: Juventus braucht für gewöhnlich nicht viele Chancen, um zu treffen.

25 Van de Beek scheitert aus elf Metern! Das gibt es doch gar nicht, Ajax betreibt Chancenwucher. Und Juventus wird sich die Augen reiben, wie einfach sich die Turiner Abwehr ausspielen lässt. Tadić behauptet erneut auf engstem Raum den Ball und passt ihn zur Seite in den Strafraum. Dort rauscht van de Beek heran, legt sich den Ball in Richtung Elfmeterpunkt vor und zieht mit links ab. Szczęsny ist geschlagen und kann nur noch zuschauen, wie das Leder ganz knapp am linken Pfosten vorbeirauscht.

25 United verzeichnet mittlerweile deutlich größere Spielanteile. In einem ziemlich zerfahrenen Match vermittelt der Gast im Aufbau nicht immer den konzentriertesten Eindruck und ist weit von der Dominanz der Anfangsphase entfernt.

23 Aktuell läuft Juve die Niederländer früher an und stört den Spielaufbau schon in deren Hälfte. Ajax sucht die Lücke, findet sie aber nicht.

22 Rashford zieht von halblinks nach innen und feuert aus vollem Lauf und gut 22 Metern mit dem rechten Spann in Richtung des Gästegehäuses. Der Versuch ist etwas zu hoch angesetzt, so dass ter Stegen weiterhin auf seine erste Prüfung wartet.

21 Wie zu erwarten wirft sich Ajax bisher in diese Partie voll rein und spielt gewohnt offensiv. Juventus dagegen hält mit Disziplin und Taktik in der Defensive dagegen. Ein tolles Spiel bisher!

18 Glanzparade von Szczęsny! Ajax packt tief in die Trickkiste und spielt Hacke, Spitze, eins, zwei, drei im Juventus-Strafraum. Van de Beek behauptet das Leder im Strafraum und passt auf engem Raum zu Tadić, der mit der Hacke David Neres an der Strafraumkante in Szene setzt. Der 22-jährige Brasilianer schlenzt den Ball gefühlvoll in Richtung linkes oberes Toreck, aber Wojciech Szczęsny fliegt durch seinen Strafraum und lenkt den Ball mit der linken Hand über die Latte. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

19 Gelbe Karte für Luke Shaw (Manchester United)

Messi ist auf dem rechten Flügel bereits an Shaw vorbei, als ihn dieser festhält. Auch hier kommt der Unparteiische Rocchi nicht umhin, Gelb zu zeigen. Für Shaw hat die Verwarnung Folgen: Er fehlt im Rückspiel am Dienstag.

19 Den fälligen Freistoß aus etwa 25 mittigen Metern will Fred mit dem linken Innenrist in den Maschen unterbringen. Seine Ausführung ist viel zu niedrig angesetzt und wird von der rot-schwarzen Mauer geblockt.

18 Gelbe Karte für Busquets (FC Barcelona)

Die Gäste bringen sich durch ungenaue Anspiele am eigenen Sechzehner selbst in Bedrängnis. Als Pogba plötzlich in bester Lage vor der letzten Linie aufzutauchen droht, wird er von Busquets an der Schulter zu Boden gerissen. Damit ist die erste Gelbe Karte der Partie fällig.

15 Das Gegentor ist im Old Trafford zumindest vorerst ein Stimmungskiller. Das Valverde-Team kombiniert auch in der Folge ohne Unterlass und hat dabei meist alle Red Devils vor sich - die Hausherren müssen aktiver werden, um heute etwas zu reißen.

16 Veltman kommt gegen Matuidi zu spät. Es gibt Freistoß für Juventus nahe der linken Seitenlinie. Der wird an den zweiten Pfosten getreten, wo allerdings kein Turiner steht.

15 Allerdings scheint sich de Ligt bei seiner Rettungsaktion wehgetan zu haben. Das Toptalent sitzt auf dem Boden und hält sich den Fuß. Dann steht er aber von alleine auf, es kann weitergehen.

14 Bernadeschi hat die Seite gewechselt und nimmt über links Tempo auf. Der ehemalige Florentiner ist schon im Strafraum, als de Ligt zu einer rustikalen Grätsche ansetzt und den Ball ins Aus befördert. Die Ecke bringt Juve nichts ein.

12 Nächster Abschluss von Ziyech! Matuidi rutscht im Mittelfeld weg und sofort rollt der Ajax-Express an. Schöne schnappt sich die Kugel und passt zu Ziyech, der das Leder vor sich hertreibt, zu Tadić passt, der wieder zurückpasst. Ziyech zieht aus der Distanz ab, aber Szczęsny ist unten und packt sicher zu.

12 Tooor für FC Barcelona, 0:1 durch Luke Shaw (Eigentor)

Die Katalanen gehen in der ersten Viertelstunde in Führung! Messi kommt nach einem hohen Anspiel in das Sechzehnerzentrum zwar weit nach links ab, flankt aber dann blind vor den langen Pfosten. Suárez nickt aus spitzem Winkel gegen De Geas Laufrichtung in Richtung linker Ecke; Shaw fälscht aus kurzer Distanz ins eigene Netz ab. Daraufhin geht die Fahne des Linienrichters wegen einer mutmaßlichen Abseitsstellung zunächst hoch, doch nach Kontakt mit dem Video-Assistenten zählt der Treffer.

10 Juventus verschiebt seine Abwehrreihen dicht an den Strafraum heran und deckt die Gegenspieler konsequent. Ajax versucht immer wieder Tempo aufzunehmen, muss aber stets wieder abdrehen, weil die Räume zu sind.

11 Barcelona beginnt mit einer sehr hohen Ballbesitzquote und hält den Schwerpunkt des Geschehens mit vielen kurzen Passen jenseits der Mittellinie. United steht in der letzten Linie bisher aber sicher und lässt die Gäste nicht in ihren Sechzehner eindringen.

8 Ter Stegen ist gerade noch rechzeitig zur Stelle, nachdem Rashford steil in den linken Halbraum geschickt worden ist. Er ist gut fünf Meter vor seinem Sechzehner zur Stelle und klärt in die Füße von Nélson Semedo.

8 Auf einmal ist es ein ganz anderes Spiel. Juve schwimmt in der Defensive und selbst Cristiano Ronaldo muss am eigenen Strafraum mitverteidigen. Ajax hat den Respekt der ersten Minuten abgelegt und zieht jetzt sein schnelles Kombinationsspiel auf.

6 Ziyech schießt ans Außennetz! Die Amsterdamer Arena ist zum ersten Mal richtig elektrisiert, denn Ajax verbucht die erste Chance. Und was für eine! Nach dem missglückten Seitenwechsel von João Cancelo geht es ganz schnell. Ziyech bekommt den Einwurf, passt zu Tadić, der in gewohnter Manier mit dem Rücken zum Tor stehend blind zurückpasst. Ziyech zieht von der Strafraumgrenze aus ab und verfehlt den rechten Pfosten haarscharf. Das Leder geht nur ans Außennetz.

6 Auffällig ist aber auch, dass sich Juventus schon in dieser frühen Phase der Partie viele Ungenauigkeiten leistet. Wojciech Szczęsny schießt einen Ball ins Aus, wenig später misslingt João Cancelo ein Seitenwechsel gar nicht und der Ball geht erneut ins Aus.

6 Ernesto Valverde setzt nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Club Atlético de Madrid ebenfalls auf eine neue Kraft. Auf der rechten Abwehrseite bekommt Nélson Semedo den Vorzug vor Sergi Roberto.

5 ... Rashford probiert es aus gut 24 Metern direkt mit dem rechten Spann, visiert den linken Winkel an. Ter Stegen hebt zwar sicherheitshalber ab, doch die Kugel ist letztlich etwas zu weit links angesetzt.

4 Die ersten Minuten gehören komplett den Turinern. Ajax bekommt den Ball kaum, Juventus baut ruhig auf.

4 McTominay wird im Rahmen des ersten Vorstoßes der Hausherren im halbrechten Offensivkorridor von einer rücksichlosen Grätsche durch Busquets niedergestreckt. Der Sünder kommt ohne Verwarnung davon...

2 Fast die Führung für Juve! Bernardeschi zieht von der Mitte auf die halblinke Seite und schließt satt mit dem rechten Vollspann ab. Das Leder streicht über die Latte. 105 Sekunden waren gerade gespielt und fast hätte es das erste Mal gescheppert im Tor von André Onana.

3 Ole Gunnar Solskjær hat im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim Wolverhampton Wanderers FC eine personelle Änderung genommen. Anstelle von Jesse Lingard, der auf der Bank Platz nimmt, beginnt Marcus Rashford.

2 ... Coutinhos flache Ausführung wird zur nächsten Ecke geklärt. Diesmal spielt er kurz zu Arthur. Einen Weg in den Sechzehner finden die Katalanen aber auch nach dieser Variante noch nicht.

2 Eine erste Flanke von Miralem Pjanić geht ins Nirgendwo. Das hat einen höhnischen Aufschrei des Publikums zur Folge, das in den ersten Sekunden des Spiels ordentlich Stimmung macht.

1 Alba holt nach 52 Sekunden über links gegen Young einen Eckball heraus...

1 Federico Bernardeschi hat für Juventus Turin angestoßen, der Ball rollt in der Johan Cruijff ArenA. Die Zuschauer haben die beiden Teams mit einer stadionumfassenden Choreografie empfangen.

1 United gegen Barcelona – das Viertelfinalhinspiel im Old Trafford ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Ashley Young entscheidet die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Lionel Messi für sich. Damit stoßen die Gäste an.

Als gäbe es bei beiden Teams nicht schon genug Madrid-Bezug wird die Partie heute von einem Madrilenen geleitet: Der 43-Jährige Carlos del Cerro Grande ist für die Fairness auf dem Rasen verantwortlich und wird an den Seitenlinien von Juan Carlos Yuste und Roberto Alonso unterstützt. Videoschiedsrichter ist Alejandro Hernández. Als Vierter Offizieller ist der Grieche Tasos Sidiropoulos im Einsatz.

Die Hymne der Königsklasse ertönt.

Unterschätzen wird Turin die Hausherren nicht, dazu hat sich Ajax in den letzten Spielen zu viel Respekt erkauft. „Ajax ist ein wirklich starkes Team. Sie haben so viele junge Spieler mit so viel Talent, wir müssen sehr vorsichtig sein“, warnte Juve-Verteidiger João Cancelo. Trainer Massimiliano Allegri stellte fest: „Ajax hat ein starkes Team, hat Real Madrid ausgeschaltet, auf einer Stufe mit den Bayern gespielt und verfügt über viel Technik. Wir werden ein strukturiertes Spiel zeigen müssen, denn es wird eine sehr offene Partie, die kaum 0:0 enden wird.“

Vor 74000 Zuschauern betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen. United trägt rot-schwarze Trikots und weiße Hosen; Barcelona präsentiert sich in neongelber Kleidung.

„Es wurde eine gute Balance zwischen jungen Spielern, Spielern mittleren Alters und älteren Spielern gefunden. Das ist eine Erklärung für unseren Erfolg“, meinte Erik ten Hag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Nach Angst vor Turin klangen seine Aussagen nicht. „Es ist ein weiteres großes Hindernis, das wir nach den Bayern und Real überwinden müssen“, meinte der 49-Jährige und weiter: „Mit der richtigen Balance im Team ist es auch möglich, gute Ergebnisse auf europäischer Spitzenebene zu erzielen.“

Die Euphorie kennt bei den niederländischen Hauptstädtern derzeit dennoch keine Grenzen. Nach der Sensation in der Champions League trumpfte das Team von Trainer Erik ten Hag und dessen Co-Trainer Alfred Schreuder, der ab der kommenden Saison die TSG 1899 Hoffenheim trainieren wird, auch in der Eredivisie auf. Am Samstag übernahm Ajax nach einem 4:1-Sieg bei Willem II erstmals in dieser Saison die Tabellenführung, die zuvor 26 Spieltage in Folge die PSV Eindhoven innehatte. Auch im Pokal sieht es nach einem Titel aus: Dort steht Ajax im Finale gegen Willam II.

Auf einen Schlüsselspieler muss Erik ten Hag heute allerdings verzichten: Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui fehlt gelbgesperrt. Das ist besonders bitter, denn der 21-Jährige wäre für die Bewachung von Cristiano Ronaldo zuständig gewesen. So muss Joël Veltman die Aufgabe lösen. Der 27-Jährige gehört zwar zu den erfahrenen Spielern im Team, verpasste aber fast die gesamte bisherige Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses. Nur 193 Minuten sammelte in fünf Spielen in der Eredivisie. Heute wartet direkt eine richtig harte Prüfung auf Joël Veltman.

Mit der Regeldurchsetzung des Duells der Vertreter aus der Premier League und der Primera División hat die UEFA ein italienisches Schiedsrichtergespann beauftragt, das von Gianluca Rocchi angeführt wird. Der 45-jährige Florentiner pfeift seit 2004 in der Serie A, ist seit 2010 in der Champions League unterwegs und leitete drei Begegnungen bei der Weltmeisterschaft 2018. Die Linienrichter bei seinem 35. Königsklasseneinsatz heißen Filippo Meli und Matteo Passeri; als Vierter Offizieller verdingt sich Daniele Orsato.

Demgegenüber stehen die erfahrenen, abgezockten Spieler, allen voran Dušan Tadić, der nach seinem Wechsel vom FC Southampton im Sommer bei Ajax so richtig aufblüht. Neun Tore hat der Serbe in dieser Champions-League-Saison inklusive der Qualifikationsrunde bereits erzielt, in der Eredivisie kommt der 30-Jährige auf 20 Tore und elf Vorlagen. Langjährige Leistungsträger wie Lasse Schöne und Rückkehrer Dany Blind komplementieren den ausgewogenen Ajax-Kader.

In der Primera División hat Barça am Wochenende einen weiteren großen Schritt in Richtung 26. Meisterschaft vollzogen, indem der ärgste Verfolger Atlético mit 2:0 geschlagen wurde. Gegen die seit der 28. Minute wegen einer Roten Karte gegen Diego Costa in Unterzahl spielenden und den eigenen Sechzehner tapfer bewachenden Rojiblancos tat sich das Valverde-Team jedoch bis in die absolute Schlussphase hinein schwer und kam durch Luis Suárez (85.) und Lionel Messi (86.) erst spät zum Erfolg, durch den der Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Zähler ausgebaut wurde.

Halb Europa ist derzeit auf der Jagd nach dem 19-jährigen Ajax-Kapitän und Nationalspieler Matthijs de Ligt. Das Ausnahmetalent ist ein Paradebeispiel für die Amsterdamer Kaderschmiede, in der sich auch Sechser Frenkie de Jong, der im Sommer für 75 Millionen Euro zum FC Barcelona wechseln wird, entwickelte. Auch Linksaußen David Neres gehört zu den jungen Wilden, die unter anderem mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden.

Das bemerkenswerte am Amsterdamer Coup war die Art und Weise, wie Ajax den Champions-League-Rekordsieger aus dem Turnier kegelte. Sowohl beim 1:2 im Hinspiel als auch beim 4:1 im Rückspiel waren die Niederländer die bessere Mannschaft. Auch in der Gruppenphase wusste der Außenseiter schon mit zwei Unentschieden gegen den FC Bayern (1:1, 3:3) zu überzeugen. Die Mischung aus hungrigen Talenten und erfahrenen Spielern macht Ajax zu einem Team, das sich auch gegen Juventus nicht verstecken braucht.

Im Achtelfinale der aktuellen Saison hat sich die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde gegen Olympique Lyonnais durchgesetzt. Infolge des torloses Hinspielunentschiedens im Groupama Stadium gewann sie letztlich deutlich mit 5:1, leistete sich nach der 2:0-Pausenführung durch den Gegentreffer in der 58. Minute allerdings durchaus eine wackelige Phase; die restlichen drei Treffer gelangen erst in der Schlussviertelstunde. Auf der Insel hat Barcelona in der Gruppenphase übrigens schon triumphiert, siegte beim Tottenham Hotspur FC am 3. Oktober mit 4:2.

Im Terminkalender des FC Barcelona ist das Champions-League-Viertelfinale mittlerweile fest verankert, schließlich gehört er seit einschließlich der Saison 2007/2008 stets zu Europas Top acht. Nach dem Triumph 2015 in Berlin war für die Blaugrana auf dieser Wettbewerbsebene aber auch immer Schluss: Der Club Atlético de Madrid, der Juventus FC und die AS Roma versperrten den Katalanen den Weg in die Vorschlussrunde. An einem englischen Vertreter scheiterten sie letztmals 2012, als sie dem späteren Sieger Chelsea FC im Halbfinale den Vortritt lassen mussten.

Wer nach den Achtelfinal-Hinspielen auf eine Viertelfinalpaarung Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin gewettet hat, dürfte sich einiger Geldprobleme entledigt haben. Denn nicht nur Turin war nach dem 0:2 in Madrid schon fast ausgeschieden: Ajax Amsterdam hatte das Hinspiel gegen den dreimaligen Seriensieger Real Madrid in der Johann Cruijf ArenA trotz starker Leistung mit 1:2 verloren, die wenigsten gaben noch einen Pfifferling auf die Niederländer. Doch Ajax spielte im Bernabéu groß auf, schoss Real mit 4:1 aus der Königsklasse und versetzte Madrid in Schockstarre: Sowohl Atlético als auch Real waren schon nach dem Achtelfinale draußen.

"Jetzt kommen nur noch große Spiele. Es ist klar, dass man gegen eine Mannschaft wie Barcelona mit dieser enormen Qualität eine Topleistung braucht. Beim Hinspiel gegen PSG haben wir diese nicht gezeigt, aber das Rückspiel sollte den Spielern und Fans Hoffnung machen. In der Champions League gibt es immer wieder kuriose Ergebnisse, das weiß der FC Barcelona nur zu gut. Bevor das Spiel im Camp Nou nicht vorbei ist, ist noch nichts entschieden", weiß Ole Gunnar Solskjær, dass ein erneutes Comeback zwar schwierig, aber nicht unmöglich wäre.

Die wichtigste Nachricht für Juventus Turin: Der Superstar kann heute spielen. Cristiano Ronaldo ist pünktlich zur heißen Phase der Champions League fit geworden, nachdem er sich beim Länderspiel gegen Serbien Ende März verletzt hatte. Im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Atlético ist Juve-Trainer Massimiliano Allegri dennoch zu einigen Wechseln in seiner Startelf gezwungen: Emre Can hat sich am Wochenende gegen den AC Mailand am Knöchel verletzt und steht ebenso wie Giorgio Chiellini, der an Wadenproblemen laboriert, nicht im Kader. Ersetzt werden die Beiden von Rodrigo Bentancur und Daniele Rugani. Außerdem verdrängt Alex Sandro Leonardo Spinazzola auf die Bank.

Während der MUFC die erste K.o.-Stufe gegen den Paris Saint-Germain FC nach der 0:2-Hinspielniederlage am 12. Februar Anfang Februar vor heimischer Kulisse durch einen umjubelten 3:1-Auswärtssieg am 6. März im Parc des Princes, bei dem Marcus Rahsford in der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum entscheidenden Treffer verwandelte, überstand, befindet er sich in der Premier League mit zwei Niederlagen in den letzten drei Partien in einer Formkrise und liegt als Tabellensechster drei Punkte hinter den Champions-League-Rängen.

Mittlerweile trägt Cristiano Ronaldo das schwarz-weiß-gestreifte Trikot und peilt seinen vierten Champions-League-Triumph in Folge an. Für rund 120 Millionen Euro lockten die Bianconeri CR7 nach Italien, um sich endlich den Traum vom Champions-League-Sieg zu erfüllen. So weit sind sie noch nicht, aber schon jetzt steht fest: Ohne Cristiano Ronaldo wäre Juventus wohl in der Königsklasse nicht mehr dabei. Denn der Portugiese schoss Atlético Madrid im Rückspiel des Achtelfinals mit drei Treffern im Alleingang ab. Turin drehte dank seines Superstars das 0:2 aus dem Hinspiel und schaffte den Sprung unter die letzten Acht.

Für den Manchester United FC war das jüngste Kräftemessen mit den Katalanen, das am 28. Mai 2011 im Wembley Stadium unter Sir Alex Ferguson nach Treffern von Pedro (27.), Wayne Rooney (34.), Lionel Messi (54.) und David Villa (70.) verloren ging, der letzte Auftritt auf der ganz großen Bühne der Königsklasse; seitdem war der maximale Erfolg der Red Devils in der UEFA Champions League das Viertelfinale. Nach einigen turbulenten Jahren können sie heute und am Dienstag unter Ole Gunnar Solskjær wieder in das ganz helle Scheinwerferlicht treten.

Dabei waren beide Teams nach jahrelangen Durststrecken zuletzt ganz nah dran am Titelgewinn. Ajax zog 2017 ins Finale der Europa League ein, unterlag dort aber Manchester United mit 0:2. Die Alte Dame aus Turin stand dagegen seit dem historischen Sieg gegen Ajax in fünf Champions-League-Finalspielen – und verlor fünfmal, zuletzt 2017 beim 1:4 gegen Real Madrid. Im vergangenen Jahr war ebenfalls gegen die Königlichen Schluss – nachdem Cristiano Ronaldo in der siebten Minute der Nachspielzeit der Turiner Aufholjagd nach einem 0:3 im Hinspiel ein Ende setzte. Juve siegte nur mit 3:1 und schied aus.

Ungeachtet dessen, was sich in den mindestens 180 Viertelfinalminuten zwischen den Red Devils und der Blaugrana abspielen wird, zieht das englisch-spanische Duell in der Runde der letzten acht der europäischen Königsklasse das größte Interesse auf sich, schließlich stehen sich laut der aktuellen Forbes-Liste der wertvollste und der drittwertvollste Fußballklub der Welt gegenüber. Es ist das erste Wiedersehen in einem Pflichtspiel seit dem Champions-League-Endspiel 2011, das wie das Finale 2009 vom FC Barcelona gewonnen wurde.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin in einem Viertelfinale der Champions League – das klingt nach den 90er Jahren, in denen beide Teams zu den ganz Großen in Europa zählten und beständig auf Titeljagd gingen. Ajax Amsterdam gewann die Champions League zuletzt 1995, ein Jahr später stemmten die Turiner den Henkelpott in die Höhe – nach einem 5:3 Sieg im Elfmeterschießen gegen Ajax. Seitdem warten beide Mannschaften auf einen großen internationalen Erfolg.

Einen guten Abend aus dem Old Trafford! Mit dem Manchester United FC und dem FC Barcelona stehen sich im Viertelfinale der UEFA Champions League zwei Weltvereine der höchsten Kategorie gegenüber. Erarbeitet sich der Außenseiter vor heimischer Kulisse einen Vorteil oder werden die Katalanen schon in der Fremde ihrer Favoritenrolle gerecht?

Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen den beiden Madrid-Bezwingern Ajax Amsterdam und Juventus Turin. Anstoß in der Johan Cruijff ArenA ist um 21 Uhr.

90 Fazit:

Das Spiel ist durch, die Spurs schlagen Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel mit 1:0! Die internationale Feuertaufe des neuen Tottenham-Stadions geht tatsächlich an die Hausherren, die Manchester City heute über 90 Minuten nicht in den Sturm-Modus ließen. Tottenham warf sich zu jeder Zeit mit einer grundsoliden Defensive in das interne Premier-League-Duell und hielt die Gäste-Offensive lediglich auf Sparflamme. City tat sich gegen die kampfstarken und leidenschaftlichen Lilywhites extrem schwer und vergab in der 13. Minute zudem einen Handelfmeter durch Kun Agüero. Nach dem 0:0 zur Halbzeit bot das Match im zweiten Durchgang etwas mehr Torraum-Szenen und Tottenham kreierte ebenfalls leichte Torgefahr. Als sich alle Beteiligten schon mit dem torlosen Remis mehr und mehr anfreundeten, narrte Ex-Bundesligastar Heung-min Son die City-Abwehr überraschend mit dem Treffer des Tages. Der Südkoreaner rettete die Kugel auf der Torauslinie und schob sie nach einer Energieleistung zum umjubelten 1:0 ins Netz. Tottenham träumt von Halbfinale, City muss zittern!

90 Fazit:

Schluss und vorbei! Der FC Liverpool schlägt den FC Porto im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League vor heimischer Kulisse dank einer äußerst abgeklärten Vorstellung mit 2:0 und verschafft sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel im Estádio do Dragão kommende Woche Mittwoch. Die Reds zeigten sich in der ersten Hälfte sehr effizient, knipsten zweimal in Person der Ex-Bundesliga-Spieler Naby Keita (5.) und Roberto Firmino (26.) und ließen sonst nur wenig anbrennen. Der FC Porto wusste seine wenigen Chancen in Durchgang Eins durch Moussa Marega nicht zu nutzen und wurde in Halbzeit zwei früh in die eigene Hälfte gedrängt. Der LFC verpasste es im Zuge dessen einen weiteren Treffer nachzulegen und bot stattdessen eine weitgehend "kontrollierte Offensive" an. Portos zaghafte Versuche in der Schlussviertelstunde nochmal das Tempo anzuziehen, blieben ohne Erfolg. Die beste Möglichkeit schoss Marega in der 79. Minute klar am Tor vorbei. Damit bleiben die Drachen in Liverpool ohne Auswärtstreffer und brauchen für ein direktes Weiterkommen im Rückspiel mindestens einen 3:0-Sieg. Der LFC dagegen dürfte mit einem Tor kommende Woche Mittwoch bereits so gut wie durch sein.

90 Spielende

90 Einer für Lloris! De Bruyne bewirkt nochmal einen kleinen Schub bei den Sky Blues und knallt die Kugel von ganz rechts mit Wucht auf die Kiste. Lloris stürzt sich auf den Ball und begräbt ihn unter seiner Brust.

90 Kaum Gefahr durch City! Die Gäste werden auch in der Crunch Time nicht sonderlich kreativ und prallen an der aufopferungsvollen Spurs-Defensive weiter machtlos ab. Der Fernschuss, der in 94. Minute von rechts auf die Bude fliegt, kommt von - Son.

90 Spielende

90 Die letzten 60 Sekunden der Nachspielzeit laufen. An der Seitenlinie steht Xherdan Shaqiri zur Einwechslung bereit, wird allerdings auf eine Unterbrechung hoffen müssen.

90 Ein Flitzer weiht das neue Spurs-Stadion mit einem kurzen Soloauftritt ebenfalls ein und die erste Minute der zusätzlichen Zeit ist schon vorüber.

90 Drei Minuten gibt's obendrauf. In diesem Moment versucht Fernando im Liverpool-Strafraum auf links an Lovren vorbeizuziehen, checkt den Innenverteidiger allerdings nur um und bekommt das Offensivfoul gegen sich gepfiffen.

90 Ein Raunen geht durch den neuen Fußball-Tempel, denn die Nachspielzeit beträgt ganze sechs Minuten!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

88 Die letzten Minuten der regulären Spielzeit laufen. An der Seitenlinie tigert Portos Cheftrainer Sérgio Conceição auf und ab und muss mitansehen, wie Liverpool wieder stärker in den Verwaltungsmodus schaltet und seine Mannschaft hinterherläuft.

89 Etwas zu spät Pep! City-Coach Guardiola führt seine letzten beiden Wechsel erst in der 89. Minute durch und bringt erst jetzt Sané und De Bruyne. Die beiden Superstars haben jetzt noch 90 Sekunden + x, um das Hinspiel irgendwie noch zu retten.

89 Einwechslung bei Manchester City -> Kevin De Bruyne

89 Auswechslung bei Manchester City -> David Silva

89 Einwechslung bei Manchester City -> Leroy Sané

89 Auswechslung bei Manchester City -> Riyad Mahrez

87 Ja, die Spurs haben alles im Griff! Eriksen ist Initiator einer schnellen Umschaltbewegung und bugsiert den Bell auf die rechte Seite zu Son. Der Torschütze von eben entscheidet etwas zu früh für einen Schuss und pfeffert das Leder deutlich vorbei.

87 Einwechslung bei Tottenham Hotspur -> Llorente

87 Auswechslung bei Tottenham Hotspur -> Dele Alli

85 Üble Szene von Salah! Der Ägypter geht mit offener Sohle gegen Danilo im gegnerischen Sechzehner zu Werke und hat Glück, dass Portos Mittelfeldmotor kein Theater macht.

85 Tottenham bleibt dran! Die Hausherren lassen es zu keiner Schlussoffensive der Gäste kommen und halten das Spielgerät weiter in der Zone der Sky Blues.

84 Alexander-Arnold sorgt zum zweiten Mal für Diskussionen im Sechzehner. Der Rechtsverteidiger geht in den Zweikampf mit Felipe, der sich allerdings deutlich zu leicht fallen lässt.

82 Und jetzt Pep Guardiola? Die Citizens sind im neuen Tottenham-Tempel gefühlt überlegen und stehen - Stand jetzt - trotzdem mit leeren Händen da. Besonders kreativ ist die Sturmabteilung von City heute nicht...

83 Jürgen Klopp bringt seine nächste Stürmer-Alternative. Daniel Sturridge betritt den Rasen. Der 29-Jährige ersetzt den Torschützen in Person von Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino.

82 Einwechslung bei Liverpool FC -> Daniel Sturridge

82 Auswechslung bei Liverpool FC -> Roberto Firmino

81 Einwechslung bei Tottenham Hotspur -> Victor Wanyama

81 Trotzdem drücken die Drachen jetzt nochmal aufs Gas. Wieder ist es Marega, der gefährlich in den Sechzehner eindringt. Alisson muss nicht eingreifen.

81 Auswechslung bei Tottenham Hotspur -> Harry Winks

80 War alles korrekt? Ja! Der VAR prüft das Tor von Son und entlarvt keinen irregulären Vorfall. Der Torschütze war weder im Abseits, noch rutschte der Ball mit vollem Umfang ins Aus.

79 Der Tausch zeigt umgehend Wirkung! Eine lange Flanke landet bei Marega auf links im Sturm und der Franzose versuchts mit dem Spann aufs kurze Eck. Der Ball rutscht dem Torjäger über den Fuß und fliegt nur in Richtung Tribüne.

78 Sérgio Conceição schickt nach Bruno Costa gleich den nächsten frischen Mann ins Rennen und gibt damit ein deutliches Zeichen. Für Abwehrmann Maxi Pereira betritt Stürmer Fernando Andrade den Rasen.

78 Tooor für Tottenham Hotspur, 1:0 durch Heung-min Son

Das neue Tottenham-Stadion rastet komplett aus, die Spurs gehen in Front! Son läuft am rechten Sechzehner-Ende in die Lücke und nimmt einen genialen Pass von Eriksen etwas glücklich mit. Der Südkoreaner driftet daraufhin etwas zu weit nach außen ab und rettet die Kugel so gerade eben noch auf Torauslinie. Son läuft wieder zurück, zieht auf und ballert die Kugel mit links an der Ederson vorbei und ins Netz!

76 Immer wieder ist ein Fuß dazwischen! Die Sky Blues intensiveren ihren Angriffe weiter und chippen die Kugel zu David Silva in den Fünfer. Der Spanier führt die Pille eng am Fuß und sucht händeringend nach einem freien Schussfenster. Der Torschuss kommt leicht verzögert von weiter rechts und Winks wirft sich mutig dazwischen.

77 Einwechslung bei FC Porto -> Fernando Andrade

77 Auswechslung bei FC Porto -> Maxi Pereira

75 Origi findet perfekt in das Match rein und holt sofort einen Freistoß am linken Sechzehnereck heraus. Die Ausführung ist anschließend ausbaufähig. Der auf Van Dijk quergelegte Standard landet nur in dem Bein eines Porto-Verteidigers.

75 City ist wieder lebendiger! Die Gäste erwischen mal wieder eine stärkere Phase und schieben Tottenham für kurze Zeit weiter hinten rein. Mahrez flankt mit Gefühl von der rechten Eckfahne und im Zentrum zieht Gabriel Jesus im Luftkampf mit Vertoghen den Kürzeren.

73 Einwechslung bei FC Porto -> Bruno Costa

73 Auswechslung bei FC Porto -> Óliver Torres

73 Einwechslung bei Liverpool FC -> Divock Origi

73 Nur eine Halbchance! Der angeschlagene Ederson fällt zunächst mit einem Hammer-Abschlag auf, der vom eigenen Fünfer bis in den gegnerischen Sechzehner zicht. Mahrez wechselt dort die Seite und übergibt nach links. Außenverteidiger Delph traut sich das Traumtor zu und jagt das Leder rechts vorbei.

73 Auswechslung bei Liverpool FC -> Sadio Mané

72 Porto ist offensiv inzwischen wieder komplett abgemeldet. Der LFC spielt die berühmt berüchtigte "kontrollierte Offensive" und bleibt hartnäckig in der gegnerischen Hälfte.

72 Der neue Mann der Sky Blues zeigt sich sofort und wandelt absichtlich auf der Höhe der letzten Spurs-Verteidiger. Als der Heber vor Lloris kommt, steht Gabriel Jesus dann jedoch in der unerlaubten Zone.

70 Mané! Der Schuss hätte den Titel "Traumtor" verdient gehabt! Keita legt vor dem Sechzehner zentral für Liverpools Flügelflitzer ab und der Senegalese setzt den Schlenzer knapp neben den rechten Knick.

71 Pep schickt zwei frische Beine aufs Feld und holt den glücklosen Agüero vom Platz. Gabriel Jesus ist nun mit von der Partie.

71 Einwechslung bei Manchester City -> Gabriel Jesus

68 Auch bei den Hausherren schnürt sich der erste Joker auf der Bank die Schuhe. Divock Origi wird gleich kommen. Der ehemalige Wolfsburger hat sich in den letzten Wochen wieder zu einer Alternative im Sturm entwickelt.

71 Auswechslung bei Manchester City -> Kun Agüero

69 Alle gegen Ilkay! Der deutsche Nationalspieler hat zwei Verfolger und wird zunächst von Son angegangen, ehe Alli rauschend dazwischenfunkt. Kuipers unterbricht und gönnt auch Gündogan eine Verschnaufpause.

67 Der Mexikaner bringt Augenblicke später einen Eckball von derselben Seite nach innen, findet aber nur den Oberarm von Dejan Lovren. Die Szene wird vom Videoschiedsrichter überprüft, zieht aber zu Recht keinen Strafstoß nach sich.

66 Rollentausch! Tottenham drückt auf die Bremse und schiebt sich das Spielgerät in der eigenen Hälfte von links nach rechts. Bleibt es beim 0:0 oder hat ein Superstar noch die eine, geniale Szene?

65 Corona steht der Frust ins Gesicht geschrieben. Der Flügelspieler der Gäste vertendelt die Kugel auf rechts im Zweikampf mit Keita und Milner und leitet den Ball am Ende selbst über die Seitenauslinie.

64 Sterling gegen Nord-London! Der City-Siebener sprintet allein los und bekommt es auf den letzten 16 Metern mit gleich vier Spurs-Kickern zu tun. Vertonghen ist erst dran, dann holt sich Alderweireld den Ball.

63 Die Ecke Liverpools bleibt ohne Folgen. Stattdessen gibt's an der Seitenlinie Bewegung, wo Yacine Brahimi für Tiquinho Soares in die Partie kommt.

62 Neben den Verletzungssorgen beider Teams erinnert der spielerische Inhalt des Duells wieder etwas mehr an die erste Hälfte. Manchester zieht wieder das Passspiel auf und sucht nach Lücken.

62 Einwechslung bei FC Porto -> Yacine Brahimi

62 Auswechslung bei FC Porto -> Tiquinho Soares

61 Gelbe Karte für Felipe Monteiro (FC Porto)



60 Muss Pep seinen Torhüter vom Feld nehmen? Nach dem Drama um Kane sieht es auch für City-Keeper Ederson nicht sonderlich gut aus. Der Schlussmann ist sichtlich angeschlagen und kann jeden Laufschritt nur humpelt ausführen.

61 Alexander-Arnold und Salah kombinieren auf engstem Raum auf rechts im Sechzehner. Am Ende gibts nur eine Ecke für die Reds.

59 Die Reds übernehmen wieder stärker das Kommando und setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Ein Doppelpass-Versuch von Salah scheitert, allerdings ist die Kugel sofort wieder bei den Hausherren.

59 Gelbe Karte für Riyad Mahrez (Manchester City)

Der Kane-Ersatz holt sofort eine Gelbe heraus! Lucas marschiert auf der linken Außenbahn und wird von Mahrez kurz vor der Sechzehner-Linie gelegt.

59 Spurs-Cheftrainer Pochettino wird zum Wechsel gezwungen und entscheidet sich für Lucas.

58 Einwechslung bei Tottenham Hotspur -> Lucas

58 Auswechslung bei Tottenham Hotspur -> Harry Kane

55 Insgesamt sind es trotzdem die Gäste, die in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte stärker nach vorne anschieben. Die Klopp-Truppe hat sich etwas weiter zurückgezogen und versucht auch das Umschaltspiel stärker in ihr Spiel einzubinden.

56 Kane humpelt vom Platz! Tottenham unter Schock: Der Goalgetter kommt bei einem Zweikampf auf der Außenlinie extrem unglücklich auf und verletzt sich am Knöchel. Der Angreifer kann nicht weitermachen, schreit vor Schmerzen und geht sofort in die Katakomben!

54 Der Torhüter von Pep Guardiola benötigt nach dem Foul des eigenen Mitspielers eine kurze Auszeit und kann nach wenigen Augenblicken weitermachen.

52 Eine von Porto schlampig zu Ende gespielte Ecke lädt die Reds zum Konter ein und bringt Salah im Sechzehner in Szene. Der Ägypter kommt zum Abschluss, erwischt den Ball aus der Drehung allerdings nicht voll.

52 Ederson ohne Angst! Nun ist der City-Schlussmann in der Luft gefordert und pflückt am Strafraum-Ende einen hohen Ball sicher vom Himmel. Otamendi unterläuft den eigenen Keeper dabei und sorgt beim Brasilianer wohl für ein paar blaue Flecken.

50 Das hätte ein folgenschweres Missverständnis werden können! Nach einem Schlag in den eigenen Sechzehner wartet Alisson auf der Linie und Van Dijk muss für seinen Keeper gegen den anlaufenden Marega eingreifen. Am Ende klärt der Niederländer sicher.

49 Der zweite Durchgang beginnt durchaus offensiv und schenkt uns nun immer häufiger Torraum-Szenen. Nach einer harmloseren City-Ecke von rechts gewinnt Tottenham das Leder im Mittelfeld und schaltet sofort in den 6. Gang. Son verschafft sich rechts Platz und prüft Ederson mit einem Flachschuss nach halblinks. Der brasilianische Schlussmann ist bereit und wirft sich auf den Ball.

48 Son von ganz weit hinten! Der BVB-Schreck läuft von rechts kommend auf auf die Gefahrenzone der Citizens zu und schlenzt einen Fernschuss mit ganz viel Spin nach innen. Der Ball dreht sich immer weiter zum Tor und eiert knapp am linken Alu vorbei!

48 Abseits! Die Pille ist zum dritten Mal im Kasten der Gäste, doch die Fahne ist oben. Henderson chippt den Ball kurz vor dem Sechzehner an den langen Pfosten, wo Mané einläuft und per Volley rechts unten vollendet. Glück für Porto!

47 City mit dem ersten Schuss! Agüero hat das Auge am rechten Strafraum-Rand und flankt herrlich genau auf die linke Seite zu Sterling. Der Siebener hat ein bisschen zu viel Platz und prüft Lloris mit einem satten Schuss in die Mitte. Der Spurs-Keeper klärt mit beiden Händen, dann haut Tottenham die Kugel raus.

46 Weiter geht's an der Anfield Road. Schiri Lahoz gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang, den beide Teams vorerst personell unverändert angehen werden.

46 Wir gehen in die zweiten 45 Minuten! Fällt noch ein Tor beim internen Premier-League-Vergleich auf CL-Ebene? Wechsel gibt es zunächst keine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einer verdienten 2:0-Führung geht der FC Liverpool gegen den FC Porto in die Pause. Die Reds spielen bislang ganz groß auf, zeigten sich bei den Toren von Naby Keita (5.) und Roberto Firmino (26.) höchst effektiv und kontrollieren das Spiel gegen einen starken Gegner in sehr souveräner Art und Weise. Der FC Porto hatte seine Momente, konnte aber auch dank der über weite Strecken hervorragenden Defensivleistung der Hausherren noch keinen Ball hinter die Linie bringen. Moussa Marega scheiterte sowohl in der 30. als auch in der 32. Minute an Reds-Schlussmann Alisson. Ein zwischenzeitliches Handspiel von Alexander-Arnold im Strafraum der Hausherren blieb unbestraft. Für die zweite Hälfte hält der LFC bei diesem Ergebnis alle Karten in der Hand. Die Drachen sind dagegen gezwungen auf den wichtigen Auswärtstreffer zu gehen.

45 Halbzeitfazit:

Tottenham wehrt sich, hängt sich rein und geht mit einem 0:0 in die Pause! Für die gastgebenden Lilywhites startete das erste Champions-League-Spiel im neuen Heimstadion zunächst denkbar unglücklich. Die Pochettino-Elf ließ City in der Anfangsphase kaum bis vor den eigenen Torhüter und bekam dann trotzdem einen Elfmeterpfiff gegen sich. Der Videobeweis entlarvte ein Handspiel von Rose und Schiri Kuipers zeigte nachträglich auf den Punkt. Agüero übernahm den Strafstoß nach VAR-Einsatz und scheiterte an Lloris, der in der rechten Ecke glänzend parierte. In der Folgezeit behauptete City das Leder, doch entwickelte damit kaum nennenswerte Gefahr. Tottenham biss sich von Minute zu Minute besser in das Match und entwickelte dann auch im Ansatz eigene Torgefahr.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kein Durchkommen! Mahrez und Agüero starten nochmal einen Konter-Versuch und schaffen es bis kurz vor den Strafraum der Spurs. Dort sieht Agüero keine Chance für einen weiteren Durchbruch und feuert den Ball aus ungünstiger Position deutlich vorbei.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Die Reds kontrollieren das Spiel in dieser Schlussphase der ersten Hälfte und scheinen die 2:0-Führung mit in die Pause tragen zu können.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Geht es mit einem 0:0 zum Pausentee? Manchester City schnappt sich wieder die Pille und rennt erneut an. Das fortlaufende Problem: Tottenham steht geordnet und greift rechtzeitig vor der eigenen Zone an.

42 Der Gastgeber beruhigt die Partie wieder etwas und lässt das Leder durch die eigenen Reihen zirkulieren. Porto hat kaum die Möglichkeit mal in Ballbesitz zu kommen.

42 Rose der neue Standard-Experte? Sterling entscheidet sich minimal vor der eigenen Gefahrenzone für ein Foulspiel und reißt Son zu Boden. Den nachfolgenden Freistoß schnappt sich diesmal Rose. Der Außenverteidiger entscheidet sich die direkte Variante und wuchtet Ederson den Ball mit einem Aufsetzer in die Handschuhe.

39 Für die Spurs dürfte der Verlauf der 1. Halbzeit ein wertvolles Etappenziel sein. Die Hausherren halten die Null und haben die Phalanx der Sky Blues nun definitiv gebrochen. Tottenham ist an der Kugel und nähert sich weiter an!

39 Der Linksverteidiger der Gäste spielt das Leder flach in den Sechzehner und findet Corona, der von Mané allerdings sofort abgekocht wird.

38 Standard für die Gäste! Telles legt sich die Pille zum Freistoß auf der rechten Seite zurecht...

37 In die Mauer - doppelt! Eriksen klatscht die Kugel direkt gegen die City-Mauer und setzt auch den Nachschuss in den Block. Kurz darauf hat Son dann rechts viel Raum, steht aber im strafbaren Abseits.

34 Wieder auf die Gegenseite. Die Partie nimmt in dieser Phase Fahrt auf und Firmino bekommt die Gelegenheit zum Doppelschlag. Eine Flanke von der rechten Seite jagt der Brasilianer als Volley über den Kasten.

36 Was macht Tottenham aus Standards? Nach einem Foul von Otamendi darf Eriksen an den ruhenden Ball aus 25 Metern.

34 Sissoko klärt souverän! Der Franzose sprintet Sterling am linken Strafraum-Eck hinterher und trennt diesen mit einer ganz starken Grätsche fair vom Ball. Die Spurs-Anhänger ehren den 17er mit Szenenapplaus!

32 Nächste kribblige Szenen in Liverpools Strafraum! Erst springt Alexander-Arnold nach einer abgefälschten Flanke der Ball an den Arm, Lahoz lässt die Pfeife stecken, dann hat Marega nach einer Ecke zum zweiten Mal den Anschluss auf dem Fuß.

32 Trippier braucht den Doc! Der englische Nationalspieler setzt sich im Halbfeld auf den Hosenboden und benötigt medizinische Hilfe. Nach einer kurzen Verschnaufpause kann der Verteidiger weitermachen.

31 Gute Möglichkeit, aber Abseits! Gündoğan macht mal wieder etwas für das die Offensive der Gäste und zieht einen Freistoß von hinten rechts ans linke Alu. Otamendi geht hoch - steht dabei im Abseits - und köpft Lloris den Ball in die Arme.

29 Die Spurs werden stärker! Das Team von Mauricio Pochettino hat das Ballbesitz-Spiel der Sky Blues unterbrochen und setzt sich kurzfristig am City-Strafraum fest. Nach dem Freistoß hämmert Winks aus der zweiten Reihe drauf und setzt das Leder zwei Meter über den Querbalken.

30 Marega! Kaum gelobt, schon brennts im Hoheitsgebiet der Hausherren. Portos Torjäger nimmt aus dem Mittelfeld Fahrt auf und kommt auf links im Sechzehner zum Abschluss. Alisson fährt das lange Bein aus und klärt.

28 Das ist ein absoluter Traum-Start für den englischen Liga-Primus. Die Reds sind bisher Klassen besser als der Gegner und beweisen einmal mehr, warum sie nicht nur in der Premier League einer der Topfavoriten auf den Titel sind.

28 Gelbe Karte für Aymeric Laporte (Manchester City)

Alli sichert den Freistoß und Gelbe! Laporte ist auf dem rechten Flügel zunächst Erster und vor dem Ball. Alli schiebt sich jedoch davor, fädelt ein und holt den Standard heraus.

26 Tooor für Liverpool FC, 2:0 durch Roberto Firmino

Der LFC marschiert und macht die nächste Bude! Henderson spielt einen hervorragenden Pass in die Schnittstelle auf den rechts in den Sechzehner startetenden Alexander-Arnold. Der junge Engländer hat den Kopf oben und legt am Fünfer quer für Firmino, der locker und leicht zum 2:0 einschiebt.

25 Kane mit großen Chance! Schiri Kuipers hat das Auge für den Vorteil und wartet nach einem Vergehen an Alli mit dem Freistoß-Pfiff. Die Lilywhites bleiben dran und Kane feuert aus halblinken zehn Metern mit Schmackes auf die Bude. Ederson muss sich richtig strecken und verhindert mit einem Flug nach rechts das 0:1!

24 Vor allem in den Zweikämpfen ist der LFC aktuell das tonangebende Team. Die Truppe von Jürgen Klopp weiß mit den pyhsisch starken Portugiesen umzugehen und lässt kaum etwas zu.

23 Son darf nicht abschließen! Kane begeistert mit einem famosen Querpass aus dem Stand und bedient Son an der rechten Sechzehner-Kante nach Lehrbuch. Der Südkoreaner hat ein kurzes Zeitfenster für einen Abschluss und wird dann doch von Sterling aufgehalten.

22 Riesenchance zum 2:0! Corona leistet sich einen haarsträubenden Fehlpass in der eigenen Hälfte und schiebt die Pille durch seine Innenverteidiger hindurch direkt auf Salah. Der Ägypter ist frei durch, legt den Ball an Casillas, aber auch knapp am rechten Pfosten vorbei.

21 Tottenham lässt sich vom typischen Guardiola-Spielstil nicht verunsichern und gewährt City keinen Zugang zum eigenen Fünfer. Unterbrechen die Spurs mal die ständigen Passkombinationen, geht es sofort schnell nach vorn.

20 Die Hausherren kaufen den Portugiesen bis hierhin den Schneid ab und wissen das schnelle Umschaltspiel des Gegners souverän zu verteidigen. Offensiv fehlt abgesehen von dem Tor in Minute fünf noch die nötige Durchschlagskraft.

19 "The Egyptian King" bleibt Protagonist in dieser Phase. Sekunden nach der Klärungsaktion in der Abwehr, jagt Liverpools Nummer Elf eine Direktabnahme von der Strafraumkante in Casillas Arme.

18 Nach den aufregenden Minuten rund um den Handelfmeter kommt nun wieder etwas mehr Ruhe in den internen Premier-League-Vergleich. Manchester City hat wütende Angriffs-Welle der Spurs aufgehalten und beansprucht das Spielgerät wieder für sich.

17 Gelbe Karte für Tiquinho Soares (FC Porto)



17 Liverpools Stürmerstar arbeitet auch mit nach hinten. Der Ecke entspringt eine Konterchance für den FC Porto, die Salah dank eines behezten Sprints noch vor dem eigenen Sechzehner zunichte macht.

15 Die Reds dominieren die Partie und suchen weiter den Weg nach vorne. Auf rechts dringt Salah in den Strafraum ein, bleibt aber mit seinem Schuss aufs kurze Eck höngen. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

15 Jetzt ist hier richtig Feuer drin! Die Spurs-Fans bejubeln den verschossenen Elfmeter und Kane und Co. erhalten erhalten zusätzliche Motivation. Die Bälle fliegen hoch und schnell in den City-Strafraum und Manchester kann nur mit Mühe dagegenhalten.

12 Für den Schlussmann der Gäste ist es heute das sage und schreibe 176. Spiel in der Königsklasse. Die einstige Real-Ikone steht damit auf Platz Eins in der ewigen Liste.

13 Elfmeter verschossen von Kun Agüero, Manchester City

Kun Agüero scheitert an Hugo Lloris! Der Argentinier entscheidet sich für die rechte Ecke und Lloris ist zur Stelle! Starke Parade des Spurs-Keepers, das Stadion rastet aus!

12 Gelbe Karte für Danny Rose (Tottenham Hotspur)

Rose sieht für das Handspiel zusätzlich Gelb.

10 Elfmeter für Manchester City! Björn Kuipers bekommt ein Signal auf das Ohr und soll sich den Block von Danny Rose nochmal anschauen. Das Ergebnis: Handelfmeter! Rose wirft sich in den Fernschuss und hält den Arm etwas zu weit vom Körper weg. Die Körperfläche wird vergrößert und Kuipers zeigt auf den Punkt!

10 Die Drachen sind nervös. Nur wenige Minuten nach der Führung spielt Felipe das Leder kurz vor dem Sechzehner in die Füße von Liverpools Torschützen, der mit seinem Heber auf Salah aber nur die Fänge von Porto-Keeper Iker Casillas findet.

10 Videobeweis! Kurz bevor Mahrez zur Ecke ausholt, unterbricht Kuipers das Match und zeichnet mit seinen Fingern den TV-Bildschirm in die Luft. Geht es etwa um ein vermeintliches Handspiel?

9 Sterling wird nicht angegangen! Der City-Wirbelwind marschiert mit großen Schritten vom linken Feldrand Richtung Strafraum und wird Vertonghen und Co. kaum beachtet. Rose wirft sich rein und klärt erst im allerletzten Moment zur Ecke.

7 Erst vergangenen Freitag gegen die Saints erzielte Keita sein erstes Tor für den LFC. Dieser Treffer scheint Kräfte freigesetzt zu haben. Damit läuft der FC Porto früh einem Rückstand hinterher.

7 Für den ersten Abschluss sorgen die Hausherren! Nach der ersten Ecke von City überspielt Tottenham das Guardiola-Team mit einem Konter und schickt Sissoko links die Linie herunter. Es folgt ein hoher Querpass in den Fünfer, wo Alli die Kugel aus vollem Lauf über die Latte ballert.

6 Nach gut sechs Minuten hat City das Geschehen nun übernommen und verteilt das Leder im Guardiola-Stil selbstbewusst durch die eigenen Reihen.

5 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Naby Keïta

Aus dem Nichts der frühe Nackenschlag für die Gäste! Die Reds kommen zum ersten Mal gefährlich vor den gegnerischen Kasten und sofort ist die Kugel drin. Ein langer Schlag von Milner landet bei Mané auf links am Sechzehner. Der Senegalese fackelt nicht lange und chippt die Pille nach innen. Dort dreht sich Firmino einmal um die eigene Achse, leitet weiter auf Keita, der abgefälscht von Oliver Torres rechts halbhoch in die Maschen trifft.

3 Die Stimmung im neuen Tottenham-Tempel? Genauso gigantisch wie die Architektur! "Come on you Spurs", hallt es gerade ohrenbetäubend durch das Rund.

2 Erste Torannäherung von Portos Torgarantie! Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite kommt Moussa Marega kurz hinter dem Sechzehner zum Abschluss, verzieht aber klar. Der Franzose hat in den letzten sechs CL-Spielen immer getroffen. Auch heute?

2 Der Auftakt hat es gleich in sich! Harry Kane sprintet nach drei Sekunden einem Rückpass der Sky Blues hinterher und übt sofort Druck auf City-Keeper Ederson aus. Wenig später ballert Silva vom linken Fünfer-Rand frei auf die Kiste und trifft das Außennetz. Erst nach dem Schuss atmen die Lilywhites durch: Abseits.

1 Los geht die Party! Schiri Lahoz gibt die Kugel frei und eröffnet das CL-Viertelfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Porto.

1 Spielbeginn

1 Hinein! Schiri Björn Kuipers (Niederlande) pfeift die Partie an und nun rollt die Kugel.

1 Spielbeginn

Und nun ertönt im neuen Stadion erstmals die Champions-League-Hymne! Mehr Gänsehaut geht kaum...

Wow, was für ein Anblick! Die Teams betreten den neuen Tempel und das kollektive Staunen beginnt. Das neue Spurs-Stadion ist gigantisch, atemberaubend und wunderschön!

Das heutige Duell mit Tottenham ist zugleich der Startschuss für Festspielwochen zwischen den Citizens und Lilywhites, die in den kommenden elf Tagen gleich dreimal aufeinandertreffen. Für Pep Guardiola ist diese Serie und das Spiel im neuen Spurs-Stadion eine Reifeprüfung: "Es liegt in unseren Händen, wie wir mit damit umgehen. Es ist ein Test für uns, wie reif wir sind", erklärt Pep.

Die Haut fängt an zu kribbeln! Die Kulisse an der Anfield Road gibt "You'll never walk alone" zum Besten und die Spannung steigt. In wenigen Sekunden traben die beiden Teams hier aus dem Tunnel.

Auch die Generalprobe für das englische Nachbarschaftsduell ging für City gut aus: Am vergangenen Sonntag buchten die Guardiola-Mannen das Ticket für das FA-Cup-Finale und besiegten Brighton & Hove mit 1:0.

Der Trend der Sky Blues zeigt zum heißen Saisonfinish bereits seit Wochen klar nach oben. Wettbewerbsübergreifend gewann City die vergangenen 14 (!) Spiele am Stück und kassierte seit dem Ligacup-Titel Ende Februar gerade mal drei Gegentore.

Geleitet wird die Partie von dem spanischen Schiedsrichtergespann um Antonio Mateu Lahoz. Der 42-jährige Referee kommt in der Primera División auf über 200 Spiele und war auch bei der vergangenen WM in Russland im Einsatz. Als Unterstützung stehen ihm heute seine beiden Assistenten Pau Cebrián Devís und Pau Cebrián Devís zur Seite.

Auf Seiten der Reds gibt es drei Wechsel zu vermelden. Dort ersetzt Klopp im Vergleich zum Spiel gegen die Saints den gelb gesperrten Andrew Robertson, Joel Matip und Georginio Wijnaldum durch James Milner, Dejan Lovren und Jordan Henderson. Letzterer hatte nach Einwechslung im Spiel gegen die Saints noch Tor und Vorlage zum Sieg beigesteuert.

Als Bonus würde City-Trainer Pep Guardiola die Königsklasse hingegen wohl niemals bezeichnen. Der erfolgshungrige Spanier träumt mit seinen Citizens vom ersten Henkelpott und will in dieser Saison so viele Titel holen wie möglich. "Wir haben zwei Titel geholt, drei werden noch ausgespielt", fasst Guardiola trocken zusammen. In der laufenden Saison krallte sich City bereits den englischen Liga- und Supercup.

Personell nimmt Conceição vier Veränderungen im Vergleich zum 2:0-Erfolg vom Freitag im Derby gegen Boavista Porto vor. Für Wilson Manafá, Pepe, Héctor Herrera und Yacine Brahimi rücken der nach seiner kuriosen Elfer-Verletzung wieder genesene Alex Telles, Felipe Monteiro, Maxi Pereira und Óliver Torres neu in die Startaufstellung. Vor allem die gelb gesperrt fehlenden Arbeiter im Mittelfeld und Abwehr in Person von Herrera und Pepe dürften die Gäste heute schmerzhaft vermissen.

Neben der ganzen Freude über das neue Stadion geht es für die Spurs auch rein sportlich um eine Menge. Nach dem souveränen Achtelfinale gegen Borussia Dortmund stehen die Lilywhites zum ersten Mal seit acht Jahren wieder im Viertelfinale der Champions League. "Ich habe den Spielern gesagt, dass das Match ein Bonus ist. Sie sollen frei aufspielen, laufen, attackieren und schießen – es ist ein Bonus", erklärt Pochettino.

Auch Coach Mauricio Pochettino kann die königliche Einweihungsfeier kaum erwarten: "Es wird eine unglaubliche Erfahrung. Wir und unsere Fans sind extrem gespannt, es wird fantastisch", freut sich der Cheftrainer der Nord-Londoner.

In der Königsklasse meisterten die Dragões die Gruppenphase ohne Niederlage. Im Achtelfinale schlug man die Roma, die im letzten Jahr noch das Halbfinale erreichte, dank eines 3:1-Rückspiel-Sieges nach Verlängerung. Damit steht der FC Porto erstmals seit vier Jahren wieder unter den besten acht Teams Europas. Um die Reise fortzusetzen ist für Portos Chefcoach speziell die Intensität, die seine Spieler auf den Rasen bringen, von Bedeutung: "Liverpool hat jede Woche Spiele auf allerhöchstem Niveau. Bei uns ist das anders, aber wir können diese Intensität annehmen. Wir müssen smart und kreativ agieren. Alles hängt von der Dynamik der Spieler ab, sowohl im Angriff als auch im Spiel ohne Ball."

Ähnlich wie der LFC muss der auch der FC Porto den Spagat zwischen Liga und Königsklasse meistern. In der heimischen Liga Nos liefern sich die Drachen ein Kopf-an-Kopf Rennen mit Benfica Lissabon. Aktuell liegen beide portugiesischen Schwergewichte mit je 69 Punkten gleichauf. Zuletzt gab es auch für das Team von Trainer Sérgio Conceição vier Siege in Folge zu feiern. Zusätzlich zog man vergangene Woche in das Finale des Taca de Portugal (Gegenstück zum deutschen DFB-Pokal). Für den FC Porto lebt damit der Traum vom Triple fort.

"City kann das vielleicht nicht verstehen, aber wir hatten einfach keine Heimat und haben unser Stadion wirklich vermisst", meint BVB-Schreck Heung-min Son zur internationalen Feuertaufe des neuen Fußballtempels. In der Liga ging die Einweihung der neuen Arena bereits gut: Am vergangenen Sonntag holten die Spurs einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Crystal Palace.

Der Druck, der auf den Schultern der LFC-Spieler lastet wird damit kaum kleiner. Mannschaft und Trainer stehen in diesen entscheidenden Wochen vor der großen Herausforderung weiter die nötige Balance zwischen Liga und Königsklasse zu finden. Eine große Stärke der Reds schien zuletzt vor allem die eiserne Moral auch in der Spiel-Schlussphase zu sein. Sowohl gegen die Spurs als auch im Duell mit den Saints sorgten späte Tore für die nötigen Punkte. Für Trainer Jürgen Klopp ist diese moralische Stärke ein entscheidender Baustein: "Wir sind hochkonzentriert! Dieses Team gibt niemals auf. Du musst einfach alles versuchen, immer wieder aufs Neue und das ist das, was wir aktuell tun. Natürlich wissen wir wie schwer die Situation gleichzeitig ist, aber wir scheuen die kommenden Herausforderungen nicht. Das Spiel gegen Porto wird erneut ein extrem schwierige Aufgabe und wir hoffen, wir können die gute Form, in der wir aktuell sind, auf den Platz bringen."

Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp liefen die letzten Wochen seit dem CL-Sieg über die Bayern, die man nach einem 0:0 im Hinspiel auswärts mit 3:1 aus dem Turnier kickte, sehr erfolgreich. In der Liga sammelten die Reds seitdem vier Siege am Stück, unter anderem einen wichtigen 2:1-Erfolg über Verfolger Tottenham Hotspur. Damit ist der LFC nun seit 12 Ligaspielen ungeschlagen. Dank des 3:1-Erfolgs über den FC Southampton vergangenen Freitag konnte man sich wieder mit zwei Punkten Vorsprung an Titelkonkurrent Manchester City vorbeischieben. Allerdings haben die Skyblues noch das Nachholspiel des vergangenen Spieltags in der Hinterhand.

Für Tottenham Hotspur ist das heutige Duell mit Manchester City das Ende einer langen Reise ohne echte Heimat. Die Spurs richten ihr erstes Champions-League-Spiel im neuen Stadion aus und dürfen nach zwei Jahren im Wembley endlich wieder in die eigenen vier Wände.

Guten Abend und herzlich willkommen zur Champions League! Im Viertelfinale der Königsklasse kommt es heute Abend zum ersten Duell der beiden Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur und Manchester City. Welches Team von der Insel macht einen großen Schritt Richtung Halbfinale?

Ohne Zweifel zählen die Reds von Trainer Jürgen Klopp neben Manchester City und dem FC Barcelona zu den absoluten Topfavoriten auf den Titel. Die Mannschaft von der Anfield Road, die seit vergangenem Wochenende auch in der Liga wieder auf Rang Eins thront, setzte sich im Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München durch und will heute vor heimischer Kulisse gegen den FC Porto die Weichen für den Einzug in die Runde der letzten vier stellen. Mit den Portugiesen erwartet die Engländer der Sieger der Gruppe D, der sich im Achtelfinale trotz 1:2-Hinspielniederlage gegen die AS Roma durchsetzte.