Charr Weltmeister im Schwergewicht

Dennoch blieb Charr diszipliniert und durfte schon vor dem offiziellen Urteil jubeln. Für ihn war es "das Comeback des Jahres". Im September 2015 war er in einer Imbissbude in Essen angeschossen worden, im Mai dieses Jahres bekam er zwei neue Hüftgelenke eingesetzt, schon ein halbes Jahr später kehrte er erfolgreich wie nie zuvor in den Ring zurück.