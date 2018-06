Regionalliga Südwest statt Bootcamp in China

Es brauchte erst ein paar junge Chinesen, um die vierte Liga endlich in einen deutschlandweiten Fokus zu rücken. Die U20 aus dem Reich der Mitte soll ab der neuen Saison außer Konkurrenz in der Regionalliga Südwest antreten. Die Reaktionen sind heftig, von freudigem Interesse bis zorniger Empörung ist alles dabei. In der hitzigen Debatte kommt eine Frage viel zu kurz: warum machen das die Chinesen eigentlich?