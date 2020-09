Weibliche Vielfalt

Fehlende Konstanz zeichnet Laura Dahlmeier in dieser Saison, in der sie neun Einzelrennen – drei davon bei der WM – gewann, allerdings nicht aus. Im Optimalfall kann die 23-jährige Garmischerin ihren Gesamtsieg im Duell mit Koukalova schon beim Weltcup in Kontiolahti fixmachen. Klappt das nicht, bleibt ihr immer noch das Weltcupfinale am darauffolgenden Wochenende in Oslo.