FCB - BVB: Duell der Super-Knipser

Aubameyang (l) und Lewandowski Quelle: imago/Sven Simon

Robert Lewandowski sei, befand Bayern Münchens Vereinschef Karl-Heinz Rummenigge unlängst, ein "Musterprofi". Bei Borussia Dortmund wird man wohl niemanden finden, der so etwas von Pierre-Emerick Aubameyang behauptet. Erst am Mittwoch musste der extravagante Gabuner, der gerne provoziert, wegen seiner "Masken-Affäre" bei den BVB-Bossen zum Rapport. Wenn am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München der deutsche Clasico steigt, kommt es zum viel beachteten Duell der erfolgreichsten Torjäger der Bundesliga. Bei den Toren hören die Gemeinsamkeiten der beiden ungleichen Ausnahmestürmer aber auch schon auf. Lewandowski (28) und Aubameyang (27) sind außerhalb des Platzes grundverschieden.