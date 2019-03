Nach zweimal Silber am Auftaktabend durch Kugelstoßer David Storl und 3000-Meter-Läuferin Konstanze Klosterhalfen gab es am Samstag in der Emirates Arena keinen weiteren Podestplatz. Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko verpasste die erhoffte Medaille. Der 26-jährige Leverkusener leistete sich drei Fehlversuche bei 2,22 Metern und schied aus. In der Qualifikation hatte er noch 2,28 Meter gemeistert - zehn Zentimeter mehr als im Finale. "Ich habe heute den Fuß gespürt. Danach war ich vom Kopf her nicht da", erklärte Przybylko, der vor einem Jahr bei der Hallen-WM in Birmingham Bronze gewonnen hatte und im Sommer in Berlin Freiluft-Europameister wurde. Falk Wendrich vom LAZ Soest riss die 2,22 Meter ebenfalls dreimal.