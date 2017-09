Bartra: Vom Wackelkandidat zum Publikumsliebling

Bartra lässt keine Gelegenheit aus, seine Zuneigung für die Borussia in sozialen und klassischen Medien zu bekunden. So belohnte Dortmunds Nummer 5 eine BVB-Anhängerin mit seinem Trikot, weil diese sich beim Derby schwarz-gelb gewandet mutig in den Schalke-Block gesetzt hatte. Via Instagram und Twitter lässt er die BVB-Gemeinde regelmäßig an seinem privaten Glück teilhaben. Das mag Geschmacksache sein, wirkt aber immerhin nicht so aufgesetzt wie bei vielen anderen, agenturgesteuerten Fußballprofis. So tauchen seine Frau Melissa Jimenez, die er in diesem so ereignisreichen Jahr auch geheiratet hat, sowie sein Töchterchen Gala oft in Nebenrollen auf.



Das alles würde nicht funktionieren oder sogar kontraproduktiv wirken ohne sportliche Basis. Aber auch unter Trainer Peter Bosz scheint Bartra Fortschritte zu machen. Er hat er sich als etatmäßiger zweiter Innenverteidiger neben Abwehrchef Sokratis etabliert, vor Konkurrent Ömer Toprak. Die Pässe kommen schnörkelloser und präziser und werten sein Aufbauspiel auf. Das Stellungsspiel hat sich verbessert, was angesichts der im neuen System höher stehenden Verteidigung wichtig ist. Mehr Risiko verträgt die Abwehr nicht, die schon in der Vorsaison mit 40 Liga-Gegentoren anfällig war. Gerade gegen frech auf Konter lauernde Teams wie aktuell Hertha BSC ist eine geringe Fehlerquote das A und O.