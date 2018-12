Ich würde niemals wie ein Hampelmann an der Seitenauslinie rumturnen. Adi Hütter

Hütter setzt um, was er immer verspricht: "Ich möchte attraktiven und begeisternden Fußball spielen lassen." Der Trainer weiß, dass er seine Spieler dafür auch immer wieder an ihre körperlichen Grenzen führen müssen. "Die Mannschaft ist physisch in einem Topzustand", stellt der 48-Jährige fest. "Wir haben nicht nur gute Fußballer, sondern auch richtig gute Athleten."



In der Mannschaftsführung hält Hütter die Zügel auf andere Art als Kovac fest in der Hand. Der Familienvater setzt auf klare Ansagen, seine Stimme bei den Kabinenansprachen ist fest und laut. "Spieler mögen nicht, wenn man sie vertröstet und sie hinhält. Ich muss als Trainer von hinten antreiben, muss versuchen, die Jungs zu pushen, aber im Rahmen. Ich würde niemals wie ein Hampelmann an der Seitenauslinie rumturnen", sagte er der "Frankfurter Rundschau".