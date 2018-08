Als Klinsmann mit der Drei traf

18 Mal gelang den Schwaben ein Sieg gegen den Erzrivalen. In Zeitungen und Internetforen werden die Fotos der Triumphe stets hervorgekramt, wenn ein neues Duell gegen die Münchner ansteht. Was früher durchaus als krachender "Südgipfel" durchging, ist längst zu einem ungleichen Duell verkümmert.



Dass sich die Übermacht der Bayern in 62 Siegen manifestiert und die ernüchternde Bilanz nur durch 20 Unentschieden aufgehübscht wird, geht meist unter - so süß schmecken die Erinnerungen an glanzvolle Tage. 1989, just am Tag als die Mauer zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung fiel, gewann der VfB ein Pokalspiel 3:0 unter Haans Regie, ohne, dass die Öffentlichkeit Notiz davon nahm.