Neuer: "Weil wir Vorbilder sind"

Fußball-Größen wie Nationaltorwart Manuel Neuer, Schalke-Star Naldo und Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Prince Boateng setzen sich seit vielen Jahren gegen Diskriminierung ein. Die aktuelle Kampagne "Strich durch Vorurteile" der DFL-Stiftung soll wiederholt auf ein vorurteilfreies Miteinander aufmerksam machen. Dazu hat die DFL einen Werbespot gedreht: Nicht alles lief nach Plan beim Dreh. Auch die großen Fußballstars patzen mal. Zudem geben sie Einblick in ihre ganz persönliche Motivation bei dem Projekt mitzuwirken.



Hintergrund ist die Initiative der DFL am 27. Bundesliga-Spieltag. Ein Aktionsspieltag, der ganz im Sinne der Integration stehen soll. Ziel dieser Aktion ist es, ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen und zu einem vorurteilsfreien Miteinander zu animieren. Vom 16. -19. März sollen einheitliche Aktionen in den Stadien die Botschaft transportieren.