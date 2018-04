Sport | das aktuelle sportstudio - André Schürrle: Im Eiltempo nach oben (5/8)

Der Lohn für tolle Leistungen: Am 11. Oktober 2010 feiert André Schürrle sein Debüt in der A-Nationalelf. Im Test gegen Schweden wird er eingewechselt und gibt gegen Källström (l.) und Co. Vollgas.