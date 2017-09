Leipzig strebt schnellstmöglich den Anschluss an die Liga-Spitze an und setzt dabei auch auf seinen Topstürmer Timo Werner. Ob diesem nach dem Balsam vom Länderspiel in Stuttgart wieder ein Spießrutenlauf droht? Markus Gisdol forderte jedenfalls indirekt Respekt für den Starspieler von RB Leipzig ein. "Was das Verhalten der Zuschauer diesem Spieler gegenüber angeht, habe ich großes Vertrauen in unsere Fans", sagte der Trainer des Hamburger SV.