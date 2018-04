Aus der Dritten Liga in die Königsklasse

Doch anstatt einen gestandenen Profi-Keeper zu holen, setzten die Verantwortlichen auf Bernd Leno. Leverkusen hatte den dritten Torhüter des VfB Stuttgart wohl schon eine Zeitlang beobachtet, und so kam ein kurzfristiges Leihgeschäft - ursprünglich bis zum Ende der Hinrunde - zustande. Am 6. August spielte Leno noch im VfB-Trikot in der Dritten Liga, am 10. August wechselte er zu Leverkusen und machte am 14. August bereits sein erstes Bundesligaspiel. Und wieder einen Monat später kam der erste Einsatz in der Königsklasse: Am 13. September stand er in der Champions League an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea zwischen den Pfosten. Und Leno spielte so gut, dass Leverkusen ihn gar nicht mehr hergeben wollte. Es begann ein Transferpoker mit dem VfB Stuttgart um den jungen Keeper, den Bayer letztlich gewann. Für angeblich rund acht Millionen Euro holte Völler das Talent und stattete es mit einem Vertrag bis ins Jahr 2017 aus. Glänzende Zukunftsperspektiven also für den Bundesliga-Neuling, während René Adler, immerhin Nationalspieler - wenn aktuell auch "außer Dienst" - bald seine Koffer packen muss in Leverkusen.