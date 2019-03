Silber für Brennauer, Klein holt Bronze

Lisa Brennauer bescherte dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) die zweite Silbermedaille bei der Bahnrad-WM. Die 30-Jährige aus Durach musste sich in der 3000-Meter-Einerverfolgung der Frauen im Finale mit einer Zeit von 3:29,243 Minuten und damit knapp vier Sekunden Rückstand der australischen Siegerin Ashlee Ankudinoff geschlagen geben.



Im kleinen Finale konnte sich die Erfurterin Lisa Klein mit einer Zeit von 3:29,473 Minuten gegen die Neuseeländerin Kirstie James (3:34,188) durchsetzen und gewann Bronze. Zuletzt konnte Judith Arndt im Jahr 2000 mit Silber in Manchester für eine deutsche Frauen-Medaille in der Einerverfolgung sorgen. Vor dem Schlusstag stehen beim BDR damit fünfmal Edelmetall zu Buche. Europameister Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) hatte am Freitag Silber in der 4000-Meter-Einerverfolgung geholt. Zuvor hatten bereits Miriam Welte (Kaiserslautern) und Emma Hinze (Cottbus) im Teamsprint sowie Stefan Bötticher (Chemnitz) im Keirin jeweils Bronze gewonnen.