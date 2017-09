Gegen Frankreich war Dennis Schröder nach einem schwierigen Start anders als in allen Vorrundenspielen nicht der beste Werfer der jungen Mannschaft, die in der Gruppenphase in Tel Aviv/Israel nach überzeugenden Vorstellungen als Zweiter weitergekommen war. Der erst 23 Jahre alte Spielmacher von den Atlanta Hawks kam in der Sinan Erdem Arena auf 21. NBA-Neuling Theis war mit 22 Punkten erstmals im Turnier bester deutscher Werfer.