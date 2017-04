Abwehr-Notstand bei den Bayern

Wir wollen in Leverkusen ein gutes Spiel zeigen. Die Bundesliga ist recht eng. Carlo Ancelotti

Der gegen Leverkusen ohnehin gesperrte Lewandowski setzte am Karfreitag in München sein Aufbauprogramm auf dem Rasen fort. Der Torjäger, der beim 4:1 gegen Dortmund vor einer Woche eine Schulterverletzung erlitten hatte, absolvierte eine Einheit mit Stangen, Mini-Hürden und Ball. "Wir haben ein gutes Gefühl", sagte Trainer Ancelotti nach den Ausführungen zum Gesundheitszustand von Lewandowski und Hummels. Hummels trainierte bislang im Wasser, am Samstag soll eine Einheit im Sand folgen. Für die Tage danach ist eine Rückkehr auf den Platz angepeilt, die Zeit für das Duell im Bernabéu-Stadion ist knapp.