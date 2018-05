Anna Schaffelhuber sah sehr elegant aus. Schwarzes Kleid, hoch gestecktes Haar, wendiger Alltagsrollstuhl. Ganz anders als das kernige Mädel, das seit Jahren auf dem Monoskibob die Berge herunterrast und Siege in Serie feiert. Am 25. November wurde sie zur Behindertensportlerin des Jahres gekürt. Wieder einmal. Es ist ihre fünfte Auszeichnung. Aber die 24-Jährige vom TSV Bayerbach freut sich sehr über den Preis. Sie wertet ihn nicht allein als Wertschätzung für ihre drei Gold- und zwei Silbermedaillen bei der WM in diesem Jahr. Sondern vor allem als Anerkennung für ihren beständigen Kampf um einen Platz an der Weltspitze.