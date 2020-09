Laura Dahlmeiers Karriere

Sport | das aktuelle sportstudio - Olympische Erfolge (8/12)

Bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 ging sie noch leer aus, in Pyeonchang macht sie sich zur Doppel-Olympiasiegerin. In Südkorea gewinnt sie 2018 in Sprint und Verfolgung Gold und holt im Einzel die Bronzemedaille.