Das perfekte Duo

Dabei waren Jamanka und Drazek schon 2017 (Europameister) erfolgreich zusammengefahren. Doch vor den Winterspielen in Südkorea entschieden die Trainer, dass Drazek in der Kombination mit Pilotin Stephanie Schneider die besseren Goldchancen hätte. Jamanka bekam Lisa Buckwitz als Anschieberin zugeteilt – und der eigentlich als schwächer eingestufte Bob Deutschland 2 gewann sensationell Gold. „Das war schon eine verrückte Geschichte“, erinnert sich Jamanka: „Aber dann hat Lisa ja die Pilotenschule begonnen und Annika und ich waren uns einig, dass wir wieder zusammenarbeiten wollen.“



Es war genau die richtige Entscheidung, den neben ihrer großen sportlichen Klasse passt auch die Chemie zwischen den beiden. Jamanka und Drazek dominierten den kompletten Winter. Und auch beim großen Saisonfinale wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht, obwohl sie bei der WM auf der extrem komplizierten Olympiabahn von Whistler in den vier Läufer der Zweierbob-Entscheidung mehrere Male kurz vor einem Sturz standen. Einer Eisrinne, die bei den Olympischen Spielen 2010 im Rodeln sogar ein Todesopfer forderte und in der auch dieses Mal selbst Topteams stürzten. „Die Devise hieß am Ende nur: Irgendwie durchkommen. Ich hatte nach Olympia gehofft, dass wir all die Titel so nach und nach abhaken, nun ist alles in dieser Saison passiert“, resümierte Jamanka.