Umso mehr schätzen die Gladbacher in dieser Spielzeit ihre eigene Flexibilität, die sie unter der Leitung des neuen Cheftrainers Marco Rose bis ins finale Saisondrittel hinein zu einem ernsthaften Konkurrenten für die Bayern, Leipzig und den BVB gemacht hat.



"Wir können drei bis vier Systeme spielen und auch während eines Spiels immer wieder reagieren. Das ist unsere Stärke", sagt Hofmann, der sich vor allem in der Rückrunde in den Vordergrund gespielt hat - während Abwehrchef Ginter schon die ganze Saison über solide Arbeit auf hohem Niveau abliefert.