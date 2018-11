Gladbach bleibt oben dran - VfB siegt

Ihlas Bebou (m) jubelt mit Mannschaftskollegen Quelle: dpa

Nach nur einem Sieg in den vergangenen neun Spielen der Bundesliga gerät nun aber langsam auch der VfL Wolfsburg wieder in Bedrängnis. Der VW-Klub, der durch Wout Weghorst per Foulelfmeter nur noch zum Anschlusstreffer kam (82.), liegt nur noch drei Punkte vor dem niedersächsischen Rivalen.



Die Honnoveraner machten mit großem Kampfgeist die technische Überlegenheit des VfL wett. Einziges Manko war die Chancenverwertung. In der zweiten Halbzeit war Wolfsburg am Drücker - mit riesigen Chancen: Erst Marcel Tisserand (51.), dann Jerome Roussillon (54.) und schließlich zweimal Brekalo (54. und 56.) vergaben beste Möglichkeiten.