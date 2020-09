Keine Tore im Topspiel Bayern - Leipzig

Bayer Leverkusen lag gegen den BVB durch ein Tor von Kevin Volland (20.) zunächst in Führung. Die Dortmunder antworteten durch Mats Hummels (22.) und Emre Can (33.). Volland gelang der 2:2-Ausgleich (43.), ehe Raphael Guerreiro den BVB abermals in Führung brachte (65.). In einem mitreißenden Schlussspurt hatte Leverkusen mehr zu bieten, Leon Bailey glich aus (81.), Lars Bender köpfte seine Mannschaft zum Sieg (82.).



Anders als noch beim Pokal-Aus gegen den SV Werder Bremen beorderte BVB-Coach Lucien Favre die Neuzugänge Emre Can und Erling Haaland in die Startelf. Der im defensiven Mittelfeld eingesetzte Emre Can sollte für mehr defensive Stabilität und Angreifer Haaland für mehr Torgefahr sorgen.