Frankfurt Vierter - Schalke atmet auf

Robert Lewandowski (Bayern) trifft zum 1:1

Quelle: reuters

In der ersten Hälfte hatten die Bayern das Glück auf ihrer Seite. So musste Jerome Boateng in der 18. Minute bei einem Schuss von SCF-Kapitän Mike Frantz auf der Linie retten. Mit zunehmender Spieldauer wurde das optische Übergewicht der Münchner auch in Chancen umgewandelt, doch weder Boateng und James (66.), Serge Gnabry (71.), Leon Goretzka (75.) oder Lewandowski (77.) kamen mit dem Ball am starken Alexander Schwolow in Freiburgs Tor vorbei. In der Nachspielzeit hatte Goretzka noch einmal Pech bei einem Pfostentreffer.



Bei den Bayern spielte Sven Ulreich für Manuel Neuer, der Wadenprobleme hatte, im Tor.