Mario Gomez - Leitwolf mit Redebedarf

Die Bayern wiederum sehen sich nach den jüngsten Rückschlägen in Champions League und DFB-Pokal mit der Frage konfrontiert, ob Superstar Robert Lewandowski im Angriff nicht etwas mehr Unterstützung gebrauchen könnte. Eine Personalie, die umso drängender erscheint, sollte der Pole wie zuletzt auch mal verletzungsbedingt passen müssen. Wäre so eine Rolle nicht nicht wie gemalt für Gomez, der ein bulliger und kopfballstarker Mittelstürmer klassischer Prägung ist? Eine Backup-Rolle in München passt zwar eigentlich nicht zu den Ambitionen des 31-Jährigen, fast ein Jahr nach seiner Rückkehr in die Bundesliga bleibt aber festzuhalten: Mit dem VfL wird es sehr schwer, die hoch gesteckten Ziele zu erreichen. Und Profis wie Max Kruse (Werder Bremen) oder Timo Werner (RB Leipzig) lauern auf ihre Chance in der Nationalelf, in der Gomez zuletzt nicht immer allererste Wahl war.



Trotz eines Vertrages, der ihn bis 2019 an den VfL bindet, fordert der Torjäger nun Gespräche über seine Zukunft ein. Von seinem ersten Arbeitstag an war für den Routinier klar, dass im Fall der Fälle über seinen Verbleib zu reden sei. Im Moment ist das böse Thema, ob Gomez bleiben oder gehen wird, für alle Beteiligten tabu. Es soll die existenzielle Not des Vereins nicht überlagern. "Mario kann sich gut vorstellen, beim VfL zu bleiben. Ich bekomme von ihm gute Signale“, sagt Sportdirektor Olaf Rebbe. Mehr Details rum um den unumstrittenen Führungsspieler sind ihm nicht zu entlocken. Man werde sich am Ende der Saison wie vereinbart zusammensetzen. Im Kampf um mehr Erfolg, Aufmerksamkeit und Sympathiepunkte wäre ein Abgang von Gomez für die Wölfe ein schmerzhafter Verlust.