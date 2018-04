Als Spieler habe ich den Verein gewechselt, nun ist das auch als Trainer passiert. Nico Kovac

In sozialen Netzwerken ist die Redewendung in der Mainmetropole allgegenwärtig, um Dinge von sich zu weisen, die faktensicher eintreten. Dass der Fußballehrer vor dem Auswärtsspiel bei seinem künftigen Arbeitgeber darüber schmunzeln kann, ist sicher nicht das schlechteste Zeichen, auch wenn sich der in Berlin geborene Kroate erneut an einem Spagat versuchte, der nur schwerlich gelingen kann: in der Gegenwart alles wegschieben, was mit der Zukunft verbunden ist.