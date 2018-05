Nach einer Saison voller krasser Ausschläge, die sonst nur nächtliche Tweets von Donald Trump an der Börse auslösen, siegten sich die Schwaben (fast) in einen europäischen Wettbewerb. Entspannt ging es in Stuttgart allerdings erst im letzten Saison-Drittel zu. Davor musste der Klub einige Belastungsproben überstehen. Dann aber wurde es so locker, dass kein Gegner zu groß und zu mächtig erschien, um ihn nicht zu schlagen. Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und Bayern München. Die drei letzten VfB-Spiele. Alle gewonnen.



Wie also kam zustande, was vielen in Stuttgart immer noch unwirklich vorkommt? Zur Erinnerung: Gestartet war der VfB als ambitionierten Neuling mit Potential. Trainer Wolf ist erst 36. Der Kader jung und eine Wundertüte. Der VfB eine Aktie mit Phantasie. Erste Risse zeigen sich als über atmosphärische Störungen zwischen Präsident Wolfgang Dietrich und Manager Jan Schindelmeiser berichtet wird.