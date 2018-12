Julian Nagelsmann: Basteln am letzten Kapitel

Neulich sah Julian Nagelsmann blass aus. Was jeder gut verstehen konnte, der einmal in einem Rennwagen saß. Nagelsmann raste als Beifahrer mit einem ehemaligen DTM-Champion über den Hockenheimring.



Sein Gesichtsausdruck während der rasanten Fahrt vorsichtig formuliert: Neugierig konzentriert. Später lächelte er zufrieden wie einer, der Grenzerfahrungen liebt und am liebsten noch eine Runde drehen würde.



Mancher sieht da eine Parallele zu seiner Fußball-Philosophie. Und zu dem, was er in Hoffenheim aufbaute und bald hinterlässt, wenn er im Sommer 2019 zu RB Leipzig und zum ehemaligen Hoffenheimer Baumeister Ralf Rangnick wechselt.