Werder ringt die Fortuna nieder

90 Fazit:

Der SV Werder Bremen beendet seine Krise mit einem 3:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Nach dem für die Grün-Weißen ärgerlichen 1:1-Halbzeitunentschieden, das aus Möhwalds traumhaftem Distanzabschluss in die halbhohe rechte Ecke (20.) und einem durch Lukebakio verwandelten Handelfmeter (43.) resultierte, verzeichnete das Kohfeldt-Team auch zu Beginn des zweiten Abschnitts klare Ballbesitzvorteile, konnte aber zunächst überhaupt keine Durchschlagkraft entwickeln. Die Rheinländer, die nun mit einer Fünferkette verteidigten und ihre grundsätzliche Passivität fortsetzten, hatten in Minute 58 nach einem Konter durch Hennings eine große Möglichkeit, aus heiterem Himmel in Führung zu gehen; der Linksschuss des Jokers segelte nur Zentimeter am rechten Kreuzeck vorbei. Dann stellte SVW-Coach Kohfeldt sein glückliches Händchen bei personellen Umstellungen unter Beweis: Der eingewechselte Harnik staubte nach einem von Rensing parierten Seitfallzieher des ebenfalls später auf den Rasen geschickten Johannes Eggestein aus kurzer Distanz in die linke Ecke ab (71.). Doch damit nicht genug: Bundesligadebütant Sargent traf zwei Minuten nach seiner Hereinnahme, indem er die Kugel nach einer Rensing-Parade unbedrängt per Kopf über die Linie drückte. Wenig später hätte Lukebakio noch einmal für Spannung sorgen können, scheiterte aber freistehend an Pavlenka (78.). Am Ende hat die deutlich aktivere Mannschaft gewonnen; chancenmäßig war Düsseldorf gar nicht so weit von einem Punktgewinn entfernt. Während die Grün-Weißen durch den ersten Sieg seit dem 20. Oktober vor den restlichen Begegnungen des Wochenendes auf Rang sieben vorrücken, werden die Flingeraner auch nach dem 14. Spieltag das Schlusslicht der Bundesliga sein. Der SV Werder Bremen ist am nächsten Samstag im Vorabendspiel zu Gast bei Borussia Dortmund. Bereits am Nachmittag empfängt Fortuna Düsseldorf den SC Freiburg. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gebre Selassie beinahe mit dem Eigentor! Nach Zimmers halbhoher Hereingabe vom rechten Flügel stolpert der Tscheche am Elfmeterpunkt in den Ball hinein, nachdem Langkamp kurz vor ihm verpasst hat. Er verlängert um ein Haar in die linke Ecke des eigenen Kastens.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag im Weser-Stadion soll 180 Sekunden betragen.

88 Die Fortuna hat sich noch nicht aufgegeben und sorgt nach dem dritten Gegentor erstmals an diesem Abend für ausgeglichene Kräfteverhältnisse - das Aufbäumen dürfte allerdings zu spät kommen. Letzter Einwechselspieler ist Raman, der den glücklosen Lukebakio ersetzt.

87 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

87 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Dodi Lukebakio

84 Gelbe Karte für Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf)

Hennings will einen Freistoß im Mittelfeld schnell ausführen und stößt Johannes Eggestein zu Boden, als er diesem das Leder aus den Händen reißen möchte.

82 Das Match nimmt in der Schlussphase richtig an Fahrt auf, nachdem weite Teile der zweiten Halbzeit recht ruhig verlaufen sind. Sowohl das vierte Bremer Tor als auch die Rückkehr der Spannung im Kampf um die Punkte ist möglich.

79 Lukebakio lässt die Riesenchance zum Anschluss ungenutzt! Der Leihspieler vom Watford FC taucht erneut auf der linken Sechzehnerseite auf, hat diesmal nur noch Pavlenka vor sich. Er will unten links einschieben; Werders Keepers verhindert dies mit einem tollen Reflex und wehrt mit dem rechten Fuß ab.

78 Tooor für Werder Bremen, 3:1 durch Josh Sargent

Welch eine Premiere des jungen Sargent! Nach Klaassens Flanke vom linken Strafraumeck ist Harnik an der Fünferkante vor Rensing am Ball, drückt ihn mit der rechten Fußspitze aber nur an dessen rechte Schulter. Die daraus entstandene Bogenlampe senkt sich vor der linken Ecke, wo Sargent aus einem Meter nur noch die Stirn hinhalten muss.

77 Rashica, der seinen Startelfeinsatz zweifellos gerechtfertigt hat, geht in den verdienten vorzeitigen Feierabend. Neu auf dem Rasen ist der 18-jährig Amerikaner Sargent, der seinen Einstand in der Bundesliga gibt.

76 Einwechslung bei Werder Bremen -> Josh Sargent

76 Auswechslung bei Werder Bremen -> Milot Rashica

74 Nach einem Zusammenprall müssen Gießelmann und Rashica auf dem Rasen behandelt werden. Es deutet allerdings viel darauf hin, dass es bei beiden zu keiner gravierenden Verletzung gekommen ist.

71 Tooor für Werder Bremen, 2:1 durch Martin Harnik

Joker Harnik sticht und bringt Werder wieder nach vorne! Johannes Eggestein packt von der zentralen Strafraumkante nach einem verunglückten Klärungsversuch der Gäste einen Seitfallzieher mit dem linken Fuß aus. Den wehrt Rensing in der rechten Ecke nach vorne ab. Harnik steht genau richtig und staubt aus gut sieben Metern in die linke Ecke ab.

70 Lukebakio mit voller Wucht! Der Belgier wird an der linken Sechzehnerkante von Zimmermann bedient. Er packt aus vollem Lauf und 15 Metern einen harten Schuss mit dem linken Spann aus, der für die kurze Ecke bestimmt ist. Pavlenka bekommt gerade noch rechtzeitig die Arme hoch und verhindert den Einschlag im Netz.

70 Startelfdebütant und Torschütze Möhwald verlässt unter Applaus den Rasen. Zweiter Joker der Hausherren ist Johannes Eggestein.

69 Einwechslung bei Werder Bremen -> Johannes Eggestein

69 Auswechslung bei Werder Bremen -> Kevin Möhwald

68 Stöger schnibbelt den fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld an die Fünferkante. Dort kommt Morales nur einen Schritt zu spät. So setzt das Spielgerät einmal auf und wird von Pavlenka aufgenommen.

67 Gelbe Karte für Milot Rashica (Werder Bremen)

Rashica kommt weiterhin etwas übermotiviert daher. Hier grätscht er Zimmermann von hinten in die Beine.

66 Möhwald fällt das Leder am Elfmeterpunkt vor die Füße, nachdem es Bormuth per Kopf unzureichend geklärt hat. Der Ex-Nürnberger nimmt direkt ab, trifft es aber nicht richtig. Es rollt am rechten Pfosten vorbei.

65 Die Freistoßflanke von Kruse ist für den zweiten Pfosten bestimmt. Langkamp kommt zwar zum Kopfball, doch dieser segelt aus einem sehr schwierigen Winkel direkt in Rensings Hände.

64 Gelbe Karte für Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf)

Zimmermann steigt Augustinsson auf der rechten Abwehrseite auf dessen linken Fuß.

62 Hüben wie drüben werden erfahrene Kräfte durch frische Akteure ersetzt: Für Pizarro kommt Harnik; Gästekapitän Fink macht Platz für Morales, der zuletzt seinen Stammplatz verloren hat.

61 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Alfredo Morales

61 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Oliver Fink

60 Einwechslung bei Werder Bremen -> Martin Harnik

60 Auswechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

58 Hennings verfehlt das 1:2 um Zentimeter! Gegen weit aufgerückte Grün-Weiße wird der Joker auf halblinks steil geschickt. Er hat zwar klare Temponachteile gegenüber Friedl, kommt von der linkn Sechzehnerkante aber trotzdem zum Abschluss. Sein Linksschuss segelt hauchdünn am rechten Kreuzeck vorbei.

57 Möhwald hat Blut geleckt! Der Schütze des Bremer Tores zieht aus mittigen 25 Metern mit dem rechten Spann ab. Er produziert einen Aufsetzer, der für die rechte Ecke bestimmt ist. Rensing ist zur Stelle und entschärft den Versuch souverän.

54 Werder kann im zweiten Durchgang noch nicht wieder die Wucht entwickeln, die nötig ist, um die Düsseldorfer dauerhaft in Bedrängnis zu bringen. Vorerst zahlt es sich aus, dass Funkel auf eine Fünferkette umgestellt hat.

51 Gelbe Karte für Marco Friedl (Werder Bremen)

Als nach einen Ballverlust von Klaassen im linken Mittelfeld ein schneller Gegenstoß der Gäste droht, stoppt Friedl Stöger mit einem Stoß in die Seite.

50 Rashica steigt Stöger weit in der gegnerischen Hälfte auf den rechtn Knöchel. Der Kosovare entschuldigt sich zwar sofort beim Österreicher, kann sich aber äußerst glücklich schätzen, dass dieses Vergehen nicht mit Gelb geahndet wird.

48 Während Florian Kohfeldt noch auf personelle Umstellungen verzichtet, ersetzt Friedhelm Funkel Usami durch Hennings. Der Ex-Karlsruher hatte noch gegen Mainz zur Startelf gehört.

47 Nach Stögers Foul an Augustinsson bekommen die Gastgeber einen Freistoß auf der tiefen linken Angriffsseite zugesprochen. Die halbhohe Ausführung in Richtung Elfmeterpunkt bekommen die Rheinländer auf Anhieb geklärt.

46 Weiter geht's im Weser-Stadion! Die Grün-Weißen präsentieren sich in einer besseren Form als in den letzten Wochen und haben die Partie in weiten Teilen der ersten Halbzeit dominiert. Der durchaus starken Offensive, aus der Rashica und Kruse mit vielen guten Aktionen herausstechen, geht im Sechzehner allerdings das letzte Fünkchen Cleverness ab, um sich zwei, drei klarere Chancen zu erarbeiten.

46 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Rouwen Hennings

46 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Takashi Usami

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten einer intensiven Freitagabendpartie zwischen dem SV Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Nach ziemlich hitzigen ersten Minuten übernahm die Kohfeldt-Truppe die Kontrolle, verzeichnete in der ersten Anfangsphase aber nur Ballbesitzvorteile. Kurz nachdem die zurückhaltend vorgehenden Rheinländer die ersten Eroberungen im Mittelfeld geschafft und daraufhin schnell in die Spitze gespielt hatten, klingelte es auf der anderen Seite: Nach Angriffseinleitung des agilen Rashica und Querpass von Kruse beförderte Möhwald das Leder aus 18 halblinken Metern wuchtig in die halbhohe rechte Ecke (20.). In den Nachwehen ihrer Führung erreichte der Bremer Druck auf Rensings Gehäuse seine Hochphase, die das Funkel-Team mit etwas Glück auch deshalb ohne weiteren Schaden überstand, weil der SVW zu selten in den aussichtsreichen Lagen auftauchte. Als alles auf eine knappe Pausenführung der Norddeutschen hindeutete, kam das Schlusslicht nach einem durch die Videobilder aufgedeckten Langkamp-Handspiel per Strafstoß zum schmeichelhaften Ausgleich, den Lukebakio mit einer eiskalten Ausführung vom Punkt besorgte (43.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

44 Gelbe Karte für Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen)

.. an deren Ende der Torschütze und Gebre Selassie mit Gelben Karten sanktioniert werden.

44 Gelbe Karte für Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf)

Lukebakio will den Ball schnell aus dem Netz holen. Dadurch kommt es zu einer Rudelbildung...

43 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Dodi Lukebakio

Düsseldorf gleicht kurz vor der Pause aus! Lukebakio schickt Pavlenka in die linke Ecke und schiebt präzise unten rechts ein. Der Belgier bejubelt seinen sechsten Saisontreffer.

42 Fritz zeigt auf den Punkt: Strafstoß für Düsseldorf!

41 Die Gästespieler fordern Handelfmeter und ein solcher könnte nach Ansicht der Videobilder nachträglich gepfiffen werden. Infolge einer Ecke von der linken Seite springt Langkamp das Leder während eines Luftduells mit Kamiński an die linke Hand.

38 Kruse macht es Rashica nach und versucht sein Glück ebenfalls aus großer Distanz. Er produziert mit dem rechten Fuß aus zentralen 27 Metern nur einen Kullerball, der im linken Toraus landet.

35 Usami aus spitzem Winkel! Eggestein lässt sich das Spielgerät unweit des eigenen Strafraums von Fink abnehmen. Der Gästekapitän leitet direkt an die linke Strafraumkante zum Japaner weiter, der es mit dem dritten Kontakt aus 15 Metern probiert. Er verfehlt die flachte rechte Ecke deutlich.

33 Aus Rashica tropft das Selbstvertrauen fast heraus: Der 22-Jährige probiert sich zum dritten Mal aus der Distanz. Diesmal rauscht der Ball aus mittigen 23 Metern in Richtung Oberrang.

30 Von der Fortuna ist nach dem Gegentor nicht mehr viel zu sehen. Sie werden gerade recht eng am eigenen Strafraum eingeschnürt und haben vor allem im defensiven Zentrum erstaunlich wenig Zugriff. Nach Rückstand hat F95 in dieser Saison erst einmal gepunktet, nämlich beim 3:3 in München.

27 Rashica flankt einen Eckstoß von der linken Fahne vor den kurzen Pfosten. Langkamp wird leicht im Rücken erwischt, bringt aber noch einen Kopfball zustande. Der segelt allerdings weit über Rensings Kasten hinweg.

26 Glück für die Gäste! Nach einer Flanke von der linken Außenbahn berührt Kamiński das Leder innerhalb des Sechzehners ganz klar mit dem ausgefahrenen linken Ellenbogen. Vom Videoasssistenten kommt allerdings unverständlicherweise kein Signal, sich die Szene genauer anzuschauen.

23 Rashica wird im letzten Augenblick gestoppt! Infolge eines Ballgewinns auf der rechten Außenbahn spielt Kruse schnell nach innen zum Kosovaren. Der lässt Kamiński im Sechzehner ins Leere rutschen und will dann mit links aus 13 Metern abziehen. Bodzek verhindert dies mit einer riskanten, aber sauberen Grätsche.

20 Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Kevin Möhwald

Startelfdebütant Möhwald schießt Werder in Front! Rashica öffnet den offensiven Raum auf halblinks mit einer feinen Drehung gegen Bodzek. Er spielt auf Kruse, der vom linken Strafraumeck für den Ex-Nürnberger querlegt. Der versenkt das Leder aus gut 18 halblinken Metern sehenswert mit dem rechten Spann in der halbhohen rechten Ecke.

19 Nach Pass von Eggestein legt sich Rashica die Kugel erneut aus der zweiten Reihe auf den rechten Fuß. Zimmermann ist noch mit dem rechten Fuß dran und sorgt dafür, dass der Abschluss im rechten Toraus landet. Auch dieser Eckstoß führt zu keiner gefährlichen Aktion im Sechzehner.

17 Zimmermann taucht nach einem langen Pass von Zimmer auf dem rechten Flügel auf. Er spielt flach nach innen, wo Langkamp gerade noch rechtzeitig vor Lukebakio am Ball ist. Düsseldorf verzeichnet seine ersten Aktionen in der Spitze.

14 Usami zieht aus halblinken 20 Metern ab, visiert die obere rechte Ecke an. Langkamp fälscht mit der linken Schulter in das Toraus ab; die fällige Ecke bringt den Rheinländern nichts ein.

13 Klaassen bewirbt sich ebenfalls für eine frühe Verwarnung, als er Fink im Mittelfeld seitlich in die Beine steigt, nachdem er die Kugel an Zimmermann verloren hat. Hier verzichtet der Unparteiische allerdings auf eine Sanktion.

11 Düsseldorf greift den grün-weißen Aufbau erst an der Mittellinie an. Werder kann in der eigenen Hälfte in aller Ruhe kombinieren; das Heimteam hat nun klare Ballbesitzvorteile und will als nächsten Schritt Lücken aufreißen.

8 Rashica kratzt die Kugel nach einem langen Anspiel von Friedl von der linken Grundlinie vor den Kasten. Dort findet sich kein Abnehmer. Wenig später steht der Kosovare erneut im Mittelfeldpunkt: Er zieht aus halblinken 20 Metern ab. Rensing kann den wuchtigen, aber unplatzierten Versuch souverän entschärfen.

6 Die ersten Minuten an der Weser kommen enorm hitzig daher. Im Mittelfeld werden viele enge Zweikämpfe geführt, in denen der ein oder andere Spieler übermotiviert einsteigt. Schiedsrichter Fritz könnte einen komplizierten Abend vor sich haben.

4 Friedhelm Funkel tauscht nach der 0:1-Heimpleite gegen den 1. FSV Mainz 05 nur einmal. Im Angriff verdrängt Takashi Usami Rouwen Hennings ins zweite Glied. Es ist die exakt die Startelf, auf die er auch beim sensationellen 3:3-Unentschieden in der Allianz Arena setzte.

3 Florian Kohfeldt hat im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den FC Bayern München fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Miloš Veljković (Muskelfaserriss im linken Hüftbeuger), Niklas Moisander (Gelb-Rot-Sperre), Yuya Osako (nicht im Kader), Nuri Şahin und Johannes Eggestein (beide auf der Bank) beginnen Sebastian Langkamp, Marco Friedl, Kevin Möhwald, Claudio Pizarro und Milot Rashica.

2 Kruses Freistoßausführung von halbblinks findet den Weg auf Pizarros Kopf. Der Peruaner kann die Kugel aus zentralen neun Metern nicht kontrollieren und befördert sie weit über den Gästekasten.

1 Gelbe Karte für Robin Bormuth (Fortuna Düsseldorf)

Eine halbe Minute ist gespielt, als Innenverteidiger Bormuth Rashica auf der rechten Abwehrseite mit einem Griff um die Hüfte stoppt. Referee Fritz zückt eine frühe Gelbe Karte.

1 Werder gegen Fortuna – Spieltag 14 ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Max Kruse gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Oliver Fink. Damit stoßen die Gäste an.

Es ist angerichtet: Bei strömendem Regen betreten die 22 Akteure den Rasen. Während sich die Bremer in ihren grün-weißen Heimklamotten präsentieren, wollen die Düsseldorfer in blauer Kleidung bestehen.

Mit der regeltechnischen Begleitung des Kräftemessens zwischen Hansestädtern und Rheinländern wurde ein Schiedsrichtergespann beauftragt, das von Marco Fritz angeführt wird. Der 41-jährige Bankkaufmann steht in Diensten des SV Breuningsweiler aus dem Württembergischen Fußball-Verband und ist zur Saison 2009/2010 in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen. Bei seinem 130. Bundesligaeinsatz assistieren ihm Dominik Schaal und Florian Heft an den Seitenlinien; Vierter Offizieller ist Guido Kleve.

"Wir werden auch am Freitag wieder sehr flexibel auftreten und auf Änderungen des Gegners reagieren können", ist Friedhelm Funkel von der Anpassungsfähigkeit seiner Auswahl überzeugt. Wie im Gastspiel beim FC Bayern München setzt der gebürtige Neusser auf ein 4-1-4-1, in dem Adam Bodzek und Dodi Lukebakio die zentralen Rollen einnehmen. Der vom Watford FC ausgeliehene Belgier war auch im jüngsten Match gegen Mainz der offensive Aktivposten, traf in Durchgang eins aber mehrmals unglückliche Entscheidung im letzten Felddrittel.

In der Fremde hat der Aufsteiger wie sonst nur Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg noch keinen einzigen Dreier eingefahren. Wenn er im Weser-Stadion in Sachen Punktevergabe ein Wörtchen mitreden möchte, benötigt er vor allem in defensiver Hinsicht eine Fortführung der Leistungen der letzten beiden Heimauftritte. Gegen Berlin und Mainz musste Keeper Michael Rensing zwar jeweils einmal hinter sich greifen, doch im Großen und Ganzen stimmte die Ordnung im Abwehrverbund; es wurden wenige zwingende Abschlüsse zugelassen.

Fortuna Düsseldorf ist im Laufe des vergangenen Wochenendes wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Rheinländer verloren ihr Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 bereits am Freitagabend unglücklicherweise mit 0:1, gingen nach den beiden erfreulichen Auftritten gegen Hertha BSC (4:1) und beim FC Bayern München (3:3) zum achten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Rasen. Der VfB Stuttgart schob sich am nächsten Tag mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg an der Funkel-Truppe vorbei.

"Ja, das ist ein Druckspiel. Wir wollen da oben dran bleiben. Wir wollen ein Ergebnis und wir werden auch ein Ergebnis liefern. Da bin ich sehr sicher", nimmt Trainer Florian Kohfeldt hinsichtlich der eigenen Erwartungshaltung an das achte Heimspiel kein Blatt vor den Mund. Bei drei Punkten Rückstand auf Tabellenrang sechs sind die Grün-Weißen auch trotz der schwierigen Phase noch in Sichtweite zum europäischen Geschäft, haben mit Dortmund (A), Hoffenheim (H) und Leipzig (A) nach der heutigen Pflichtaufgabe aber ein sehr schwieriges Restprogramm.

Die Ausmaße der defensiven Probleme der 2:6-Heimklatsche gegen Bayer Leverkusen, mit der die Misere ihren Anfang genommen hat, konnten zuletzt zwar eingedämmt werden, doch die Abwehrabteilung bleibt das grün-weiße Manko: Seit Ende Oktober hat Torhüter Jiri Pavlenka nur eine Halbzeit verbracht, in der er keinen Ball aus dem Netz holen musste; in vier der letzten fünf Partien ging Werder mit einem Rückstand in die Kabine. Zudem auffällig: In den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn kassierte Werder schon sieben Gegentore.

Nachdem die Grün-Weißen in den ersten beiden Monaten der Saison bärenstarke 17 Zähler aus acht Begegnungen gezogen hatten und als Tabellendritter den Borussias aus Dortmund aus Mönchengladbach dicht auf den Fersen gewesen waren, gab es seitdem für den SVW abgesehen von der gelösten Pflichtaufgabe in der 2. Runde des DFB-Pokals nicht mehr viel Grund zur Freude. Mit einem Unentschieden und vier Niederlagen sind die Bremer das formschwächste Team der Bundesliga.

Vor Weihnachten werden in der Bundesliga noch vier komplette Spieltage absolviert – innerhalb von 17 Tagen werden die deutschen Fußballfans mit den 36 abschließenden Hinrundenpartien beglückt, bevor sich die nationale Eliteklasse bis zum 18. Januar in eine erneut recht kurze Winterpause verabschiedet. Bis dahin wollen sowohl der SV Werder Bremen als auch Fortuna Düsseldorf in der Tabelle noch ein paar Plätze gutmachen – vor ihrem Duell haben die Hansestädter doppelte so viele Punkte wie die Rheinländer.