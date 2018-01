Bundesliga-Finale mit Oliver Kahn

Oliver Kahn wurde am 15. Juni 1969 in Karlsruhe geboren. Bis 1994 spielte er dort für den Karlsruher SC. Danach wechselte er für die Bundesligarekordsumme von 4,6 Millionen DM (circa 2,3 Millionen Euro) nach München zum FC Bayern. Während seiner Zeit bei den Bayern feierte Kahn acht deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokalerfolge, den UEFA-Cup-Sieg und den Gewinn der Champions League. In der Nationalmannschaft kam er auf 86 Einsätze, sein größter Erfolg dabei: die Vizeweltmeisterschaft 2002 in Japan. Nach der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland beendete Oliver Kahn seine Nationalmannschaftskarriere. Am 17. Mai 2008 endete seine sportliche Karriere nach insgesamt 557 Bundesligaspielen.