Kurz vor Weihnachten geht es in der Bundesliga um nicht weniger als die Frage, ob dieser fulminante Aufsteiger schon das Zeug dazu hat, die großen Bayern im Titelrennen abzuhängen - und wer diesen wenig geschätzten Neuankömmling in der bel étage des deutschen Fußballs überhaupt stoppen könnte. Schalke 04 hat in ganz Deutschland seine Fans, auch im Osten, dennoch sind die Königsblauen gewiss nicht bei allen Fußballanhängern beliebt. Am Samstag aber können sich die meisten darauf verständigen, dass es an der Zeit ist, den "roten Bullen" an den Hörnern zu ziehen. "Wir haben jetzt die Aufgabe, das zu schaffen, was noch keine Mannschaft in der Liga geschafft hat: Leipzig zu schlagen", weiß Christian Heidel, der Sportvorstand der Gelsenkirchener.