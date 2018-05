Schalke macht aus 0:4 ein 4:4

Der Höhepunkt im Derby: Naldo köpft zum 4:4-Endstand ein Quelle: ap

Danach brach die Schalker Defensive, die in den fünf Spielen zuvor nur einen einzigen Gegentreffer erhalten hatte, völlig auseinander. Erst bugsierte Stambouli nach einem Freistoß von Sahin den Ball geradezu akrobatisch ins eigene Tor, dann traf Götze ebenfalls per Kopf nach einer Flanke von Aubameyang. Damit hatten die Königsblauen in acht Minuten genauso viele Gegentore wie in zwei Monaten zuvor kassiert. Nach dem 4:0 durch Guerreiro sangen die Dortmunder Fans schadenfroh: "Schalke 04".



Schalke-Coach Tedesco brachte in der 33. Minute doch noch den angeschlagenen Leon Goretzka. Das Derby schien da schon entschieden. Doch mit Goretzka wurde Schalke deutlich stärker. Burgstaller und der eingewechselte Harit verkürzten innerhalb von vier Minuten. Wenig später musste Harit nach einem Foul von Gonzalo Castro verletzt vom Platz, nun spielten Zehn gegen Zehn. Dennoch blieb Schalke am Drücker. In der Schlussphase gab es dann kein Halten mehr, und S04 schaffte den Ausgleich.