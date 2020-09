Rückrunde: Schalke und M'gladbach live im ZDF

Während sich Münchens Boss Karl-Heinz Rummenigge bei der Zusammenkunft am Dienstag nicht äußern wollte, ließ Aufsichtsratschef Herbert Hainer wissen, „am Ende der Saison wieder an der Tabellenspitze“ stehen zu wollen. Alles andere wäre gemessen an den Ansprüchen des Rekordmeisters auch kaum zu vertreten. Oliver Mintzlaff, Vorstandsboss von RB Leipzig, betonte ausdrücklich, dass der Bayern-Kader „absolute Weltklasse“ verkörpere: „Sie haben immer die Power und Erfahrung, um Meister zu werden.“ Aber: „Wir empfinden die Ausgangslage nicht als Last, sondern wir gehen mit einem extrem positiven Gefühl in die Rückrunde.“